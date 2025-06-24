Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ

$41.870.04
48.020.18
ukru
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
Эксклюзив
17:30 • 4382 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
14:05 • 19775 просмотра
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
12:48 • 44311 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 68912 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 105684 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 113026 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
24 июня, 07:34 • 88755 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 65153 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 68351 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 61221 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.6м/с
58%
747мм
Популярные новости
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть24 июня, 08:36 • 108604 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 144366 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 110863 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 68518 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 62468 просмотра
публикации
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”15:24 • 26230 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 62927 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 68974 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 111315 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 144811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Гаага
Соединённые Штаты
Днепр
Иран
Реклама
УНН Lite
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом14:38 • 16738 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 25151 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 110104 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 187925 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 309505 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Холм
F-16 Fighting Falcon
Хранитель
Facebook

Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Российская атака повредила Днепровскую духовную семинарию ПЦУ, разрушив храм, учебные помещения, общежитие и дома преподавателей. За время войны более 600 религиозных сооружений пострадали от российских обстрелов.

Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний заявил, что в результате атаки рф повреждена Днепровская духовная семинария Православной Церкви Украины. Храм, учебные помещения, общежитие студентов и жилища преподавателей имеют разрушения, передает УНН.

Сегодня, в праздник Рождества Иоанна Крестителя, российские ироды обстреляли ракетами города Днепр и Самар. Более ста пострадавших, 11 погибших. От последствий российского государственного террора подверглись разрушениям детские сады и школы, больницы, жилища мирных жителей. Среди пострадавших объектов - Днепровская духовная семинария Православной Церкви Украины. Храм, учебные помещения, общежитие студентов и жилища преподавателей имеют разрушения 

- сообщил Епифаний на своей странице в Х.

Митрополит отметил, что за годы войны более шести сотен храмов и других мест молитвы разрушены или значительно повреждены в результате российских атак. Большая часть из них принадлежала к юрисдикции Московского патриархата. И этот государственный российский террор против мирного населения, против гражданской инфраструктуры, в том числе и против религиозных объектов - продолжается.

Беспрецедентное количество разрушений и по меньшей мере 9 погибших: 25 июня в Днепре объявлен Днем траура24.06.25, 18:56 • 1234 просмотра

Каждый, кто продолжает считать, что кремлевская тирания якобы только защищает христианские ценности, стремится к добру для Европы и мира, хочет мира - посмотрите в глаза родных, которые ждут у разрушенных домов, не спасут ли их близких из-под завалов! Посмотрите на руины больниц и школ, на уничтоженные храмы. Дела российской империи зла свидетельствуют о ней лучше тысячи слов. Она является воплощением тьмы, обмана и человеконенавистничества, которым не место в цивилизованном мире! Поэтому все, кто действительно хотят мира, должны остановить зло "русского мира" как можно быстрее 

- резюмировал Епифаний.

Смертоносная атака рф на Днепропетровщину: пострадали более 200 человек, 17 из них - погибли24.06.25, 19:23 • 2654 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Православная церковь Украины
Днепр
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9