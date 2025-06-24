Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний заявил, что в результате атаки рф повреждена Днепровская духовная семинария Православной Церкви Украины. Храм, учебные помещения, общежитие студентов и жилища преподавателей имеют разрушения, передает УНН.

Сегодня, в праздник Рождества Иоанна Крестителя, российские ироды обстреляли ракетами города Днепр и Самар. Более ста пострадавших, 11 погибших. От последствий российского государственного террора подверглись разрушениям детские сады и школы, больницы, жилища мирных жителей. Среди пострадавших объектов - Днепровская духовная семинария Православной Церкви Украины. Храм, учебные помещения, общежитие студентов и жилища преподавателей имеют разрушения - сообщил Епифаний на своей странице в Х.

Митрополит отметил, что за годы войны более шести сотен храмов и других мест молитвы разрушены или значительно повреждены в результате российских атак. Большая часть из них принадлежала к юрисдикции Московского патриархата. И этот государственный российский террор против мирного населения, против гражданской инфраструктуры, в том числе и против религиозных объектов - продолжается.

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Каждый, кто продолжает считать, что кремлевская тирания якобы только защищает христианские ценности, стремится к добру для Европы и мира, хочет мира - посмотрите в глаза родных, которые ждут у разрушенных домов, не спасут ли их близких из-под завалов! Посмотрите на руины больниц и школ, на уничтоженные храмы. Дела российской империи зла свидетельствуют о ней лучше тысячи слов. Она является воплощением тьмы, обмана и человеконенавистничества, которым не место в цивилизованном мире! Поэтому все, кто действительно хотят мира, должны остановить зло "русского мира" как можно быстрее - резюмировал Епифаний.

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