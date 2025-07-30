$41.790.01
48.220.47
ukenru
09:57 • 810 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
09:53 • 10416 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
06:09 • 19633 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 45417 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 53997 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 55018 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 55398 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 69324 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 165467 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
29 июля, 09:21 • 58268 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
96%
744мм
Популярные новости
«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины30 июля, 00:34 • 31108 просмотра
"Правильно" любить Россию: оккупанты отправили школьников Донетчины в филиал "Артека" на Запорожье - ЦНС30 июля, 01:05 • 35253 просмотра
В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: объявлена угроза цунамиVideo30 июля, 01:37 • 32514 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 19484 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 45741 просмотра
публикации
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 460 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 10366 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 46392 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 132010 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 165443 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черкасская область
Днепропетровская область
Аляска
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 19853 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 150776 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 202015 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 136112 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 129477 просмотра
Актуальное
YouTube
Signal
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
ТикТок

Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты

Киев • УНН

 • 10456 просмотра

Успенский пост в 2025 году продлится с 1 по 14 августа, будучи одним из самых строгих, позволяя рыбу только 6 августа. Он предусматривает сухое питание в определенные дни, а также запрещает ссоры и обиды.

Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты

Успенский пост является одним из важнейших событий для православных христиан. Он является периодом подготовки к одному из важнейших христианских праздников – Успению Пресвятой Богородицы, дню завершения земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Как стоит провести две недели серьезных испытаний, что можно и нельзя есть в этот период и каким делам стоит посвятить свое свободное время, рассказывает УНН.

Что такое Успенский пост

Успенский пост это самый короткий из многодневных постов. В 2025 году он продлится всего 14 дней – с 1 по 14 августа. Вместе с тем, этот пост еще и один из самых строгих и в этом аспекте уступает лишь Великому посту.

В течение двух недель православные христиане будут готовиться к празднику Успения Божией Матери. В это время Церковь призывает каждого верующего к воздержанию не только от мясо-молочных продуктов, но и от рыбы, которую есть можно только 6 августа, в день Преображения Господня.

Успенский пост призван напомнить верующим, что христианский образ жизни – это в первую очередь подвиг, а не приятное времяпрепровождение. К тому же Успенский пост учитывает тот факт, что в бешеном ритме человеческой жизни, как в древности, так и сегодня, не все христиане имеют возможность соблюдать Великий пост. Успенский пост дает возможность наверстать упущенное тем, кто не слишком воздерживался от запрещенной пищи в Великий пост.

Первое богослужение ПЦУ состоялось в пещерах Киево-Печерской лавры23.07.25, 16:43 • 6086 просмотров

Что можно есть во время Успенского поста

Поскольку Успенский пост, как было сказано выше, является одним из самых строгих постов в Православной Церкви, вполне логично возникает вопрос: так а что можно есть. На самом деле все достаточно просто:

  • в понедельник, среду, пятницу стоит есть сухую пищу;
    • во вторник и четверг горячую пищу без масла;
      • в субботу и воскресенье - горячую пищу с маслом и немного вина.

        Наиболее серьезные испытания ждут верующих, практикующих Успенский пост, в дни сухоядения. В это время рацион должен состоять из фруктов, овощей, сухофруктов, орехов, хлеба, меда, соли. Запивать это все можно только водой. Запивать это все можно только водой.

        Стоит также помнить, что выходить из Успенского поста нужно постепенно и осторожно, чтобы не нанести вреда своему желудку. Главное, что стоит запомнить – это что после такого строгого меню нельзя объедаться.

        Впрочем, есть определенные категории людей, которым разрешено отказаться от поста в эти дни. Прежде всего речь идет о беременных женщинах, пожилых людях, верующих с хроническими заболеваниями и детях до 14 лет.

        Есть еще один момент, крайне актуальный для Украины – не соблюдать Успенский пост можно военным. Тем более. Когда речь идет о тех, кто принимает непосредственное участие в боях, защищая нашу Родину.

        Стоит также знать, что такие строгие правила поста более привычны лишь для монахов. Мирские верующие же могут составить посильный календарь питания самостоятельно или же совместно со своими духовными наставниками.

        Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ24.06.25, 20:20 • 4118 просмотров

        Что нельзя делать в Успенский пост

        Стоит помнить, что какими бы строгими ни были правила приема пищи, во время поста главное исцеление души. Успенский пост в этом плане не исключение и каждый здравомыслящий священник скажет, что именно душа должна быть в центре внимания в эти дни. Можно не всегда соблюдать строгий пост в пище, но есть кое-что значительно важнее, что стоит сделать:

        • воздержаться от ругани и ссор;
          • никого не обижать и самому не обижаться;
            • не отказывать в помощи;
              • не использовать ненормативную лексику.

                Что можно делать в Успенский пост

                Обычно в пост всегда учитываются особенности сезона. Успенский пост приходится как раз на сезон работы на огороде. В связи с этим разрешены все работы, которые не связаны с тяжелым трудом (перекопка и вспашка земли).

                В частности, можно собирать урожай, поливать и пропалывать растения, ухаживать за цветами и удобрять почву. Что касается свободного времени, то его лучше посвятить молитве и чтению духовной литературы. Важно также не переутомляться и во всем знать меру.

                С 2018 года в ПЦУ перешли 1,9 тысячи общин УПЦ (МП) – эксперт20.05.25, 14:25 • 2738 просмотров

                Павел Зинченко

                Обществопубликации
                Украина