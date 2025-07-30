Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты

Успенский пост является одним из важнейших событий для православных христиан. Он является периодом подготовки к одному из важнейших христианских праздников – Успению Пресвятой Богородицы, дню завершения земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Как стоит провести две недели серьезных испытаний, что можно и нельзя есть в этот период и каким делам стоит посвятить свое свободное время, рассказывает УНН.

Что такое Успенский пост

Успенский пост это самый короткий из многодневных постов. В 2025 году он продлится всего 14 дней – с 1 по 14 августа. Вместе с тем, этот пост еще и один из самых строгих и в этом аспекте уступает лишь Великому посту.

В течение двух недель православные христиане будут готовиться к празднику Успения Божией Матери. В это время Церковь призывает каждого верующего к воздержанию не только от мясо-молочных продуктов, но и от рыбы, которую есть можно только 6 августа, в день Преображения Господня.

Успенский пост призван напомнить верующим, что христианский образ жизни – это в первую очередь подвиг, а не приятное времяпрепровождение. К тому же Успенский пост учитывает тот факт, что в бешеном ритме человеческой жизни, как в древности, так и сегодня, не все христиане имеют возможность соблюдать Великий пост. Успенский пост дает возможность наверстать упущенное тем, кто не слишком воздерживался от запрещенной пищи в Великий пост.

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Что можно есть во время Успенского поста

Поскольку Успенский пост, как было сказано выше, является одним из самых строгих постов в Православной Церкви, вполне логично возникает вопрос: так а что можно есть. На самом деле все достаточно просто:

в понедельник, среду, пятницу стоит есть сухую пищу;

во вторник и четверг горячую пищу без масла;

в субботу и воскресенье - горячую пищу с маслом и немного вина.

Наиболее серьезные испытания ждут верующих, практикующих Успенский пост, в дни сухоядения. В это время рацион должен состоять из фруктов, овощей, сухофруктов, орехов, хлеба, меда, соли. Запивать это все можно только водой. Запивать это все можно только водой.

Стоит также помнить, что выходить из Успенского поста нужно постепенно и осторожно, чтобы не нанести вреда своему желудку. Главное, что стоит запомнить – это что после такого строгого меню нельзя объедаться.

Впрочем, есть определенные категории людей, которым разрешено отказаться от поста в эти дни. Прежде всего речь идет о беременных женщинах, пожилых людях, верующих с хроническими заболеваниями и детях до 14 лет.

Есть еще один момент, крайне актуальный для Украины – не соблюдать Успенский пост можно военным. Тем более. Когда речь идет о тех, кто принимает непосредственное участие в боях, защищая нашу Родину.

Стоит также знать, что такие строгие правила поста более привычны лишь для монахов. Мирские верующие же могут составить посильный календарь питания самостоятельно или же совместно со своими духовными наставниками.

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Что нельзя делать в Успенский пост

Стоит помнить, что какими бы строгими ни были правила приема пищи, во время поста главное исцеление души. Успенский пост в этом плане не исключение и каждый здравомыслящий священник скажет, что именно душа должна быть в центре внимания в эти дни. Можно не всегда соблюдать строгий пост в пище, но есть кое-что значительно важнее, что стоит сделать:

воздержаться от ругани и ссор;

никого не обижать и самому не обижаться;

не отказывать в помощи;

не использовать ненормативную лексику.

Что можно делать в Успенский пост

Обычно в пост всегда учитываются особенности сезона. Успенский пост приходится как раз на сезон работы на огороде. В связи с этим разрешены все работы, которые не связаны с тяжелым трудом (перекопка и вспашка земли).

В частности, можно собирать урожай, поливать и пропалывать растения, ухаживать за цветами и удобрять почву. Что касается свободного времени, то его лучше посвятить молитве и чтению духовной литературы. Важно также не переутомляться и во всем знать меру.

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