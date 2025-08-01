Суха погода та лише у певних областях ймовірні дощі з грозою - прогноз Діденко
Київ • УНН
Синоптик Наталка Діденко прогнозує суху та теплу погоду на більшості території України 2-3 серпня. Опади можливі на Рівненщині, в Карпатах, на сході, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині.
На більшості територій країни перші серпневі вихідні будуть сухими. Про це передає УНН із посиланням на українську синоптикиню Наталку Діденко.
Деталі
За прогнозом Діденко, 2-3 серпня в Україні температура повітря суттєво не зміниться.
У Києві перші серпневі вихідні будуть сухими сонячними і теплими, +26+28 градусів. Печальний Маковій…
Синоптик вважає, що у більшості областей опади малоймовірні, втім можливі дощі з грозами завтра на Рівненщині та в Карпатах. Крім того, існує ймовірність грозових окремих дощів на сході, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Полтавщині.
За прогнозом, протягом наступного дня очікується температура +25+28 градусів.
Діденко уточнює, шо на півдні та сході +30+33. Також, у неділю, у південній частині місцями +33+35 градусів.
Нагадаємо
УНН передавав, що 1 серпня в Україні очікується спекотна сонячна погода без опадів, за винятком Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Температура повітря сягне до +32°C на Півдні.