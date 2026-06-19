Суд вынес приговор по делу об убийстве известного активиста Ганула в Одессе

Приморский районный суд Одессы признал виновным военнослужащего Сергея Шалаева по делу об убийстве известного одесского активиста Демьяна Ганула. По доказательствам, собранным полицией, мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает УНН.

Суд первой инстанции признал Шалаева виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Шалаев заранее готовил преступление, следил за активистом и действовал по указаниям неустановленных лиц, которые, по версии обвинения, работали в интересах России.

Детали

Сергей Сергеевич Шалаев, которому на момент рассмотрения дела было 46 лет, — уроженец Киева. В суде он сообщал, что имеет высшее образование, последнее время проживал в Одессе и ранее не был судим.

На момент убийства Шалаев был военнослужащим. По данным 28-й отдельной механизированной бригады, он имел звание старшего лейтенанта.

Его перевели в бригаду в июле 2024 года из другой воинской части. В 28-й ОМБр заявляли, что после перевода Шалаев преимущественно находился на лечении, к выполнению боевых задач его не привлекали, а после отпуска мужчина не вернулся в часть.

По информации бригады, с 22 февраля 2025 года он находился в СЗЧ. В то же время СБУ, по данным медиа, сообщала, что Шалаев был в розыске за дезертирство с 23 февраля 2025 года.

Убийство Демьяна Ганула: что нужно знать

Одесского активиста Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одессы. По данным прокуратуры, около 10:30 нападавший несколько раз выстрелил в Ганула. Активист погиб на месте.

Подозреваемого задержали в тот же день.

Впоследствии следствие установило, что к преступлению, по версии правоохранителей, Шалаев готовился заранее. Он взял отпуск, арендовал две квартиры в Одессе, незаконно приобрел оружие, боеприпасы и ручные гранаты.

По материалам дела, в день убийства Шалаев несколько раз выстрелил в Ганула, в том числе в голову. Во время судебного разбирательства он признал вину.

Версия следствия о подготовке преступления

По данным обвинения, с декабря 2024 года Шалаев общался в Viber с человеком, который представлялся сотрудником СБУ. Это лицо якобы "проверяло" его для будущей работы, а впоследствии передало информацию о Демьяне Гануле.

Следствие считает, что Шалаев следил за активистом около месяца. Он получал инструкции от анонимного "куратора", арендовал жилье в Одессе и получил пистолет Макарова с патронами от женщины, личность которой еще не установили.

После этого, по версии правоохранителей, Шалаев не вернулся в воинскую часть и начал выполнять указания по подготовке убийства.

Сам Шалаев в суде утверждал, что считал, будто действует в интересах государственных спецслужб.

Защита настаивала, что его могли использовать через манипулятивную схему. В то же время сторона обвинения отмечала, что Шалаев не обращался к правоохранителям, чтобы проверить такие "задания", получил оружие, выполнял инструкции и после преступления пытался избежать ответственности.

Что известно о возможных заказчиках

По версии следствия, заказ на убийство поступил от неустановленных лиц, которые представлялись правоохранителями, но на самом деле ими не были. Обвинение считает, что эти лица действовали в интересах России.

Публично имена возможных заказчиков не названы. Материалы относительно организаторов и возможных соучастников выделили в отдельное уголовное производство.

Доказательства по делу об убийстве активиста

Во время судебного разбирательства стороны исследовали записи с камер видеонаблюдения, протоколы следственного эксперимента, результаты экспертиз, данные об оружии и биологических следах.

По информации, озвученной в суде, на пистолете Макарова обнаружили ДНК-профиль, который с высокой вероятностью принадлежит Шалаеву. Также на его вещах, в частности сумке и спортивной куртке, эксперты обнаружили кровь.

Психиатрическая экспертиза не установила у Шалаева хронического психического заболевания или временного психического расстройства, которые могли бы влиять на его способность осознавать свои действия.

По каким статьям УКУ судили Шалаева

Сергея Шалаева суд признал виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное убийство из корыстных побуждений и по заказу;

незаконное обращение с оружием;

самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения.

Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также приняли решение о конфискации имущества и лишении Шалаева воинского звания.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют 30 дней на подачу апелляции.

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