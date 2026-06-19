Суд вынес приговор по делу об убийстве известного активиста Ганула в Одессе

$44.910.1151.460.47
ukenru
09:04 • 3900 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным
06:13 • 12591 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 23631 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 65946 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 43309 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 36149 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 33015 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 23349 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 16138 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
18 июня, 13:02 • 13691 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.3м/с
46%
752мм
Популярные новости
Нефть завершает неделю резким падением на фоне восстановления судоходства через Ормузский пролив19 июня, 01:16 • 4672 просмотра
Для Украины могут закупить эскадрилью самолетов Skyfox для борьбы с "Шахедами"19 июня, 01:40 • 28882 просмотра
Полицейский застрелил годовалого ребенка после вызова из-за якобы кражи подгузников в США19 июня, 01:59 • 20822 просмотра
В Крыму, Мелитополе и Мариуполе ночью прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов и пожарах19 июня, 02:42 • 6120 просмотра
За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - ГенштабPhoto19 июня, 04:14 • 13821 просмотра
публикации
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 65948 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 40106 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 53699 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo18 июня, 10:14 • 60459 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 113065 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Игорь Терехов
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию08:34 • 3670 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 34304 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 43998 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 45924 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 52849 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Техника
Фильм

Суд вынес приговор по делу об убийстве известного активиста Ганула в Одессе

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Приморский суд Одессы признал виновным Сергея Шалаева в убийстве активиста Демьяна Ганула. Ему назначили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Суд вынес приговор по делу об убийстве известного активиста Ганула в Одессе

Приморский районный суд Одессы признал виновным военнослужащего Сергея Шалаева по делу об убийстве известного одесского активиста Демьяна Ганула. По доказательствам, собранным полицией, мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает УНН.

Суд первой инстанции признал Шалаева виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Шалаев заранее готовил преступление, следил за активистом и действовал по указаниям неустановленных лиц, которые, по версии обвинения, работали в интересах России.

Детали

Сергей Сергеевич Шалаев, которому на момент рассмотрения дела было 46 лет, — уроженец Киева. В суде он сообщал, что имеет высшее образование, последнее время проживал в Одессе и ранее не был судим.

На момент убийства Шалаев был военнослужащим. По данным 28-й отдельной механизированной бригады, он имел звание старшего лейтенанта.

Его перевели в бригаду в июле 2024 года из другой воинской части. В 28-й ОМБр заявляли, что после перевода Шалаев преимущественно находился на лечении, к выполнению боевых задач его не привлекали, а после отпуска мужчина не вернулся в часть.

По информации бригады, с 22 февраля 2025 года он находился в СЗЧ. В то же время СБУ, по данным медиа, сообщала, что Шалаев был в розыске за дезертирство с 23 февраля 2025 года.

Убийство Демьяна Ганула: что нужно знать

Одесского активиста Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одессы. По данным прокуратуры, около 10:30 нападавший несколько раз выстрелил в Ганула. Активист погиб на месте.

Подозреваемого задержали в тот же день.

Впоследствии следствие установило, что к преступлению, по версии правоохранителей, Шалаев готовился заранее. Он взял отпуск, арендовал две квартиры в Одессе, незаконно приобрел оружие, боеприпасы и ручные гранаты.

По материалам дела, в день убийства Шалаев несколько раз выстрелил в Ганула, в том числе в голову. Во время судебного разбирательства он признал вину.

Версия следствия о подготовке преступления

По данным обвинения, с декабря 2024 года Шалаев общался в Viber с человеком, который представлялся сотрудником СБУ. Это лицо якобы "проверяло" его для будущей работы, а впоследствии передало информацию о Демьяне Гануле.

Следствие считает, что Шалаев следил за активистом около месяца. Он получал инструкции от анонимного "куратора", арендовал жилье в Одессе и получил пистолет Макарова с патронами от женщины, личность которой еще не установили.

После этого, по версии правоохранителей, Шалаев не вернулся в воинскую часть и начал выполнять указания по подготовке убийства.

Сам Шалаев в суде утверждал, что считал, будто действует в интересах государственных спецслужб.

Защита настаивала, что его могли использовать через манипулятивную схему. В то же время сторона обвинения отмечала, что Шалаев не обращался к правоохранителям, чтобы проверить такие "задания", получил оружие, выполнял инструкции и после преступления пытался избежать ответственности.

Что известно о возможных заказчиках

По версии следствия, заказ на убийство поступил от неустановленных лиц, которые представлялись правоохранителями, но на самом деле ими не были. Обвинение считает, что эти лица действовали в интересах России.

Публично имена возможных заказчиков не названы. Материалы относительно организаторов и возможных соучастников выделили в отдельное уголовное производство.

Доказательства по делу об убийстве активиста

Во время судебного разбирательства стороны исследовали записи с камер видеонаблюдения, протоколы следственного эксперимента, результаты экспертиз, данные об оружии и биологических следах.

По информации, озвученной в суде, на пистолете Макарова обнаружили ДНК-профиль, который с высокой вероятностью принадлежит Шалаеву. Также на его вещах, в частности сумке и спортивной куртке, эксперты обнаружили кровь.

Психиатрическая экспертиза не установила у Шалаева хронического психического заболевания или временного психического расстройства, которые могли бы влиять на его способность осознавать свои действия.

По каким статьям УКУ судили Шалаева

Сергея Шалаева суд признал виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • умышленное убийство из корыстных побуждений и по заказу;
    • незаконное обращение с оружием;
      • самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения.

        Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также приняли решение о конфискации имущества и лишении Шалаева воинского звания.

        Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют 30 дней на подачу апелляции.

        Убийство Ганула: Нацполиция не исключает причастность российских спецслужб14.03.25, 17:27 • 18412 просмотров

        Александра Василенко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Теракт
        Взрывы
        Эвакуация
        российская пропаганда
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Пожизненное лишение свободы
        ТЦК и СП
        Митинги в Украине
        Служба безопасности Украины
        Украина
        Одесса
        Киев