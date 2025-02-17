Статистика денежных переводов в Грузию: из рф сокращаются, из других стран растут
Киев • УНН
Объем денежных переводов в Грузию в январе 2025 года снизился на 8,5% из-за сокращения переводов из россии на 62%. Наибольшие объемы поступают из США и Италии, а доля ЕС составляет 45,1%.
Объемы денежных переводов в Грузию продолжают падать за счет радикального сокращения частных перечислений из россии. При этом из большинства других стран растут, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
В январе 2025 года объем переводов составил 242,4 млн долларов США, что на 8,5% меньше аналогичного показателя в январе 2024 года.
При этом из россии за год объем переводов сократился на 62% и достиг уровня до первой волны российских мигрантов после февраля 2022 года. Это связано как с постепенным оттоком россиян из Грузии, так и с тем, что российские релоканты все чаще переходят на использование криптовалюты.
россия остается на третьем месте после США и Италии, откуда объемы переводов продолжают расти. А самый большой рост показал Кыргызстан, сразу на 126%.
Первая двадцатка стран:
США - 47 млн, +23%;
Италия - 46 млн, +4%;
россия - 25 млн, -62%;
Израиль - 21 млн, +19%;
Германия - 19 млн, +18%;
Греция - 19 млн, +2%;
Турция - 7,6 млн, +9%;
Кыргызстан - 6,3 млн, +126%;
Испания - 5,3 млн, +21%;
Казахстан - 4,7 млн, -50%;
Ирландия - 4,6 млн, +12%;
Франция - 4,5 млн, 6%;
Великобритания - 3,4 млн, +18%;
Азербайджан - 3,3 млн, + 1%;
Польша - 2,2 млн, -4%;
Канада - 2 млн, + 14%;
ОАЭ - 1,9 млн, +10%;
Иордания - 1,7 млн, +11%;
Кипр - 1,5 млн, +9%;
Саудовская Аравия - 1,4 млн, +38%.
По данным Нацбанка Грузии, максимальная доля денежных переводов в январе приходится на страны Евросоюза, 45,1% всего объема, или $109,3 млн.
Из Грузии за границу в январе было отправлено $28,2 млн долларов, на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.