Статистика денежных переводов в Грузию: из рф сокращаются, из других стран растут

Объемы денежных переводов в Грузию продолжают падать за счет радикального сокращения частных перечислений из россии. При этом из большинства других стран растут, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

В январе 2025 года объем переводов составил 242,4 млн долларов США, что на 8,5% меньше аналогичного показателя в январе 2024 года.

При этом из россии за год объем переводов сократился на 62% и достиг уровня до первой волны российских мигрантов после февраля 2022 года. Это связано как с постепенным оттоком россиян из Грузии, так и с тем, что российские релоканты все чаще переходят на использование криптовалюты.

россия остается на третьем месте после США и Италии, откуда объемы переводов продолжают расти. А самый большой рост показал Кыргызстан, сразу на 126%.

Первая двадцатка стран:

США - 47 млн, +23%;

Италия - 46 млн, +4%;

россия - 25 млн, -62%;

Израиль - 21 млн, +19%;

Германия - 19 млн, +18%;

Греция - 19 млн, +2%;

Турция - 7,6 млн, +9%;

Кыргызстан - 6,3 млн, +126%;

Испания - 5,3 млн, +21%;

Казахстан - 4,7 млн, -50%;

Ирландия - 4,6 млн, +12%;

Франция - 4,5 млн, 6%;

Великобритания - 3,4 млн, +18%;

Азербайджан - 3,3 млн, + 1%;

Польша - 2,2 млн, -4%;

Канада - 2 млн, + 14%;

ОАЭ - 1,9 млн, +10%;

Иордания - 1,7 млн, +11%;

Кипр - 1,5 млн, +9%;

Саудовская Аравия - 1,4 млн, +38%.

По данным Нацбанка Грузии, максимальная доля денежных переводов в январе приходится на страны Евросоюза, 45,1% всего объема, или $109,3 млн.

Из Грузии за границу в январе было отправлено $28,2 млн долларов, на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.