Статистика грошових переказів до Грузії: з рф скорочуються, з інших країн зростають
Київ • УНН
Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.
Обсяги грошових переказів до Грузії продовжують падати за рахунок радикального скорочення приватних перерахувань із росії. При цьому з більшості інших країн зростають, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
У січні 2025 року обсяг переказів склав 242,4 млн доларів США, що на 8,5% менше за аналогічний показник у січні 2024 року.
При цьому з росії за рік обсяг переказів скоротився на 62% і досяг рівня до першої хвилі російських мігрантів після лютого 2022 року. Це пов'язано як з поступовим відпливом росіян із Грузії, так і з тим, що російські релоканти все частіше переходять на використання криптовалюту.
росія залишається на третьому місці після США та Італії, звідки обсяги переказів продовжують зростати. А найбільше зростання показало Киргизстан, відразу на 126%.
Перша двадцятка країн:
США - 47 млн, +23%;
Італія - 46 млн, +4%;
росія - 25 млн, -62%;
Ізраїль - 21 млн, +19%;
Німеччина - 19 млн, +18%;
Греція - 19 млн, +2%;
Туреччина - 7,6 млн, +9%;
Киргизстан - 6,3 млн, +126%;
Іспанія - 5,3 млн, +21%;
Казахстан - 4,7 млн, -50%;
Ірландія - 4,6 млн, +12%;
Франція - 4,5 млн, 6%;
Великобританія - 3,4 млн, +18%;
Азербайджан - 3,3 млн, + 1%;
Польща – 2,2 млн, -4%;
Канада - 2 млн, + 14%;
ОАЕ - 1,9 млн, +10%;
Йорданія - 1,7 млн, +11%;
Кіпр - 1,5 млн, +9%;
Саудівська Аравія - 1,4 млн, +38%.
За даними Нацбанку Грузії, максимальна частка грошових переказів у січні припадає на країни Євросоюзу, 45,1% всього обсягу, або $109,3 млн.
З Грузії за кордон у січні було відправлено $28,2 млн доларів, на 8,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.