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15 березня, 19:03 • 125030 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117785 перегляди

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Статистика грошових переказів до Грузії: з рф скорочуються, з інших країн зростають

Статистика грошових переказів до Грузії: з рф скорочуються, з інших країн зростають

Київ • УНН

 • 30835 перегляди

Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.

Обсяги грошових переказів до Грузії продовжують падати за рахунок радикального скорочення приватних перерахувань із росії. При цьому з більшості інших країн зростають, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

У січні 2025 року обсяг переказів склав 242,4 млн доларів США, що на 8,5% менше за аналогічний показник у січні 2024 року.

При цьому з росії за рік обсяг переказів скоротився на 62% і досяг рівня до першої хвилі російських мігрантів після лютого 2022 року. Це пов'язано як з поступовим відпливом росіян із Грузії, так і з тим, що російські релоканти все частіше переходять на використання криптовалюту.

росія залишається на третьому місці після США та Італії, звідки обсяги переказів продовжують зростати. А найбільше зростання показало Киргизстан, відразу на 126%.

Перша двадцятка країн:

США - 47 млн, +23%;

Італія - ​​46 млн, +4%;

росія - 25 млн, -62%;

Ізраїль - 21 млн, +19%;

Німеччина - 19 млн, +18%;

Греція - 19 млн, +2%;

Туреччина - 7,6 млн, +9%;

Киргизстан - 6,3 млн, +126%;

Іспанія - 5,3 млн, +21%;

Казахстан - 4,7 млн, -50%;

Ірландія - 4,6 млн, +12%;

Франція - 4,5 млн, 6%;

Великобританія - 3,4 млн, +18%;

Азербайджан - 3,3 млн, + 1%;

Польща – 2,2 млн, -4%;

Канада - 2 млн, + 14%;

ОАЕ - 1,9 млн, +10%;

Йорданія - 1,7 млн, +11%;

Кіпр - 1,5 млн, +9%;

Саудівська Аравія - 1,4 млн, +38%.

За даними Нацбанку Грузії, максимальна частка грошових переказів у січні припадає на країни Євросоюзу, 45,1% всього обсягу, або $109,3 млн.

З Грузії за кордон у січні було відправлено $28,2 млн доларів, на 8,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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