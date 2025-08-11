Стармер, Мерц и Макрон проведут встречу по вопросам Украины перед саммитом Трампа и путина
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут виртуальную встречу по Украине перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, который пройдет 15 августа. Об этом пишет Sky News, передает УНН.
Во время выступления Дональда Трампа было объявлено, что Кир Стармер проведет виртуальную встречу по Украине с Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Французское правительство заявило, что встреча коалиции желающих партнеров предшествует встрече Трампа с владимиром путиным в эту пятницу.
Сообщается, что другие встречи в различных форматах состоятся в течение дня, в том числе и с Трампом.
Напомним
Правительство Германии объявило о дальнейших переговорах между государствами, поддерживающими Украину, накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, запланированной на 15 августа.