Стармер, Мерц и Макрон проведут встречу по вопросам Украины перед саммитом Трампа и путина

Эксклюзив
16:37 • 38902 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 78201 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 132929 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 111980 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 81003 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 127665 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 127748 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106219 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73609 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126413 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico
11 августа, 10:03 • 17078 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
11 августа, 10:29 • 120452 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения
11 августа, 10:29 • 73279 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
11 августа, 10:52 • 110732 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"
11 августа, 11:33 • 83890 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 38891 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 78184 просмотра
Эксклюзив
14:46 • 78184 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 132912 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 110881 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 120600 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Ильхам Алиев
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Белый дом
УНН Lite
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 2288 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 132887 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 112905 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 227961 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 373832 просмотра
Стармер, Мерц и Макрон проведут встречу по вопросам Украины перед саммитом Трампа и путина

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и президент Франции проведут виртуальную встречу по Украине. Это произойдет перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина 15 августа.

Стармер, Мерц и Макрон проведут встречу по вопросам Украины перед саммитом Трампа и путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут виртуальную встречу по Украине перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, который пройдет 15 августа. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Во время выступления Дональда Трампа было объявлено, что Кир Стармер проведет виртуальную встречу по Украине с Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Французское правительство заявило, что встреча коалиции желающих партнеров предшествует встрече Трампа с владимиром путиным в эту пятницу.

- пишет издание.

Сообщается, что другие встречи в различных форматах состоятся в течение дня, в том числе и с Трампом.

Напомним

Правительство Германии объявило о дальнейших переговорах между государствами, поддерживающими Украину, накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, запланированной на 15 августа.

Павел Башинский

