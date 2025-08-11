Стармер, Мерц і Макрон проведуть зустріч з питань України перед самітом Трампа і путіна
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон проведуть віртуальну зустріч щодо України перед самітом президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, який пройде 15 серпня. Про це пише Sky News, передає УНН.
Під час виступу Дональда Трампа було оголошено, що Кір Стармер проведе віртуальну зустріч щодо України з Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Французький уряд заявив, що зустріч коаліції бажаючих партнерів передує зустрічі Трампа з володимиром путіним цієї п'ятниці
Повідомляється, що інші зустрічі в різних форматах відбудуться протягом дня, в тому числі і з Трампом.
Уряд Німеччини оголосив про подальші переговори між державами, що підтримують Україну, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна, запланованій на 15 серпня.