США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

Министерство финансов США объявило о санкциях против двух физических и трех юридических российских лиц, которые способствовали поставке оружия между россией и Северной Кореей. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление американского министерства.

Детали

Как пояснили в министерстве к схеме торговли оружием между РФ и КНДР причастен гражданин Словакии Ашот Мкртичев, против которого США ввели санкции в марте 2023 года. Несмотря на это, Мкртичев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников.

Один из них - россиянин Рафаэль Газарян, который вел от имени Мкртичева переговоры о получении различных видов оружия и боеприпасов для России из КНДР и возглавил одну из его компаний (против которой США также ввели санкции).

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Другой россиянин, Алексей Буднев, по данным Минфина США, способствовал поставке в Россию военного коммуникационного оборудования, "которое, вероятно, происходило из КНДР и предназначалось для поддержки российских военных".

Также с Газаряном связаны компании "Транс Капитал" и "Рафорт", а Буднев является единственным владельцем ООО "Технология", которая фигурировала в договоренностях о военных поставках между Москвой и Пхеньяном. С сегодняшнего дня все они попали под санкции США.

Дополнение

В министерстве также рассказали, что россия и КНДР за последний год усилили военное сотрудничество, при этом КНДР предоставила рф баллистические ракеты и боеприпасы

Напомним

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Министерстве обороны США обеспокоены углублением отношений между КНДР и Россией, что вместе с Ираном подпитывают рф на поле боя в Украине.