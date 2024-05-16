США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
pentagonПентагон
pkhenyanПхеньян
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  90117 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  96638 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  100239 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  118241 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  50926 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  116824 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135096 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139977 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150015 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167356 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Новости по теме
США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

  •  3496 просмотра
На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

  •  3690 просмотра
В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА

В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА

  •  4323 просмотра
ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов

ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов

  •  4262 просмотра
Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь

Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь

  •  4625 просмотра
Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

  •  5923 просмотра
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

  •  7060 просмотра
Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо

Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо

  •  6260 просмотра
Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук

Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук

  •  8578 просмотра
Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

  •  10947 просмотра

Популярные

Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

  •  51592 просмотра
Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года

Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года

  •  98283 просмотра
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ

В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ

  •  96300 просмотра
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук

Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук

  •  100836 просмотра
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

  •  87934 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

  •  118241 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

  •  116824 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  182236 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  202125 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  404223 просмотра

США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

США ввели санкции против двух россиян и трех юридических лиц за содействие поставкам оружия между Россией и Северной Кореей для поддержки российской войны в Украине.

Война •   •  3496 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

российские войска "потеряли" три авиационные бомбы ФАБ-500 на Белгородщине, по сообщениям, никто не пострадал.

Война •   •  3690 просмотра
На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА

россияне более 10 раз атаковали Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры и линии электропередач, оставив тысячи людей без света.

Война •   •  4323 просмотра
В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА

ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов

Европейская комиссия объявила о выделении более 1 миллиарда евро на финансирование 54 совместных европейских оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, охватывающих такие сферы, как киберзащита, наземная/воздушная/морская война, космическая оборона, а также химическая/биологическая/радиологическая/ядерная защита.

Новости Мира •   •  4262 просмотра
ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов

Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь

Польского судью, который сбежал в беларусь, объявили в розыск по обвинению в шпионаже.

Новости Мира •   •  4625 просмотра
Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь

Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

россия объявила атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве "персоной нон-грата" в ответ на высылку Великобританией российского атташе по вопросам обороны из Лондона.

Новости Мира •   •  5923 просмотра
Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет при пересечении границы Украины в связи с военным положением и мобилизацией, в соответствии с изменениями в законы о мобилизационной подготовке и военном положении.

Общество •   •  7060 просмотра
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо

Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини пообщался с раненым премьер-министром Робертом Фицо, который выжил после покушения, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Новости Мира •   •  6260 просмотра
Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо

Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук

Министерство социальной политики переместит 6 учреждений, в которых находятся более 500 маломобильных групп населения и пожилых людей, с прифронтовых территорий Харьковской области.

Общество •   •  8578 просмотра
Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук

Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Туском насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова, а также планы работать над амбициозным двусторонним соглашением о безопасности между историческими партнерами.

Война •   •  10947 просмотра
Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова