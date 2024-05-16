США запровадили санкції проти росіян, які допомагали рф отримувати зброю з КНДР
Київ • УНН
США запровадили санкції проти двох росіян і трьох юридичних осіб за сприяння поставкам зброї між росією і Північною Кореєю для підтримки російської війни в Україні.
Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї між росією та Північною Кореєю. Про це пише УНН з посиланням на заяву американського міністерства.
Деталі
Як пояснили в міністерстві до схеми торгівлі зброї між рф та КНДР причетний громадянин Словаччини Ашот Мкртичев, проти якого США запровадили санкції в березні 2023 року. Попри це, Мкртичев зі спільниками продовжили свою діяльність через посередників.
Один із них – росіянин Рафаель Газарян, який вів від імені Мкртичева переговори про отримання різних видів зброї та боєприпасів для росії з КНДР та очолив одну з його компаній (проти якої США також запровадили санкції).
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Інший росіянин, Алексєй Буднєв, за даними Мінфіну США, сприяв постачанню до Росії військового комунікаційного обладнання, "яке, ймовірно, походило з КНДР і призначалося для підтримки російських військових".
Також з Газаряном пов'язані компанії "Транс Капітал" і "Рафорт", а Буднєв є єдиним власником ТОВ "Технология", яка фігурувала в домовленостях про військові поставки між Москвою і Пхеньяном. Відсьогодні всі вони потрапили під санкції США.
Доповнення
В міністерстві також розповіли, що росія та КНДР за останній рік посилили військову співпрацю, при цьому КНДР надала рф балістичні ракети та боєприпаси
Нагадаємо
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Міністерстві оборони США стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють рф на полі бою в Україні.