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США запровадили санкції проти росіян, які допомагали рф отримувати зброю з КНДР

США запровадили санкції проти росіян, які допомагали рф отримувати зброю з КНДР

Київ • УНН

 • 20378 перегляди

США запровадили санкції проти двох росіян і трьох юридичних осіб за сприяння поставкам зброї між росією і Північною Кореєю для підтримки російської війни в Україні.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї між росією та Північною Кореєю. Про це пише УНН з посиланням на заяву американського міністерства. 

Деталі 

Як пояснили в міністерстві до схеми торгівлі зброї між рф та КНДР причетний громадянин Словаччини Ашот Мкртичев, проти якого США запровадили санкції в березні 2023 року. Попри це, Мкртичев зі спільниками продовжили свою діяльність через посередників.  

Один із них – росіянин Рафаель Газарян, який вів від імені Мкртичева переговори про отримання різних видів зброї та боєприпасів для росії з КНДР та очолив одну з його компаній (проти якої США також запровадили санкції).

Держдеп США пообіцяв нові санкції за співпрацю Росії та КНДР03.05.24, 06:42 • 41680 переглядiв

Інший росіянин, Алексєй Буднєв, за даними Мінфіну США, сприяв постачанню до Росії військового комунікаційного обладнання, "яке, ймовірно, походило з КНДР і призначалося для підтримки російських військових".

Також з Газаряном пов'язані компанії "Транс Капітал" і "Рафорт", а Буднєв є єдиним власником ТОВ "Технология", яка фігурувала в домовленостях про військові поставки між Москвою і Пхеньяном. Відсьогодні всі вони потрапили під санкції США.

Доповнення

В міністерстві також розповіли, що росія та КНДР за останній рік посилили військову співпрацю, при цьому КНДР надала рф балістичні ракети та боєприпаси

Нагадаємо

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Міністерстві оборони США стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють рф на полі бою в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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