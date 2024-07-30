США согласились оснастить десятки истребителей F-16, которые отправят в Украину, ракетами американского производства и другим современным оружием. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, хотя Пентагон располагает ограниченными запасами и производственными возможностями, он поставит на F-16 комплекты точного наведения и современные ракеты в количестве, достаточном для удовлетворения самых насущных потребностей Украины.

"Мы уверены, что сможем поставить все это (оружие - ред.), по крайней мере, в тех критических объемах, которые им необходимы", - сказал американский чиновник.

США вооружат F-16 ракетами класса "воздух-земля" AGM-88 HARM, комплексами Joint Direct Attack Munition увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие, и так называемыми бомбами малого диаметра, взрывающимися с малым радиусом поражения. Кроме того, США поставят для истребителей усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, известные как AMRAAM, и ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

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Но вооружение для F-16 - это лишь одна из многих проблем, с которыми столкнутся украинцы, когда получат самолеты, пишет издание. Самолеты, которых в конечном итоге будет около 80, не будут поставлены все сразу.

Как только истребители поступят, следующим препятствием станет обеспечение достаточного количества пилотов и обслуживающего персонала для их эксплуатации.

Как отмечается, подготовка пилотов для F-16 является запутанным процессом, который проводится в нескольких странах. Некоторые украинские пилоты начали обучение на английском языке в Великобритании и Франции - двух странах, которые никогда не летали на F-16. Летная подготовка проходит в США, Румынии и Дании, но датский центр закрывается этой осенью, чтобы перейти к обучению на современных боевых самолетах F-35, которые заменят F-16 в стране.

Количество украинских пилотов, готовых начать обучение, стало существенным фактором, ограничивающим количество самолетов, которые могут быть отправлены, говорят американские и западные чиновники.

Сейчас планируется, что украинцы, которые проходят подготовку для обслуживания самолетов, будут выполнять большую часть работ по техническому обслуживанию внутри страны. По словам представителя Пентагона, работы более высокого уровня, такие как обслуживание двигателей, сначала придется выполнять за рубежом. Также ведутся переговоры о том, чтобы европейские страны прислали подрядчиков для обслуживания F-16.

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После того, как будет налажена система подготовки пилотов и технического обслуживания, полеты на этих самолетах в бой все равно будут связаны со значительным риском, особенно потому, что украинские пилоты привыкли летать на советских самолетах.

Также непонятно, как F-16 будут использовать против российских войск. Вашингтон ограничит использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по российской территории, как и в случае с другими видами вооружений, сказал американский чиновник. Киеву будет разрешено использовать их на российской территории только в ответ на атаки с другой стороны границы.

Напомним

Дания и Нидерланды готовятся отправить первые F-16 американского производства в Украину этим летом.

Главнокомандующий ВСУ Сирский заявил, что F-16 укрепят ПВО Украины, но будут иметь ограничения. Истребители должны находиться на расстоянии более 40 км от линии фронта из-за риска сбития российскими силами.