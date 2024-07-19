Киев • УНН
Президент Украины встретился с премьер-министром Польши на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины, в частности получение истребителей F-16.
На полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании президент Украины на днях встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили усиление поддержки Украины, в частности истребителями F-16. Об этом глава государства рассказал на своей странице в X, передает УНН.
Детали
Вчера я встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16
Он также поблагодарил польского чиновника за эффективное выполнение предыдущих договоренностей.
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Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Польше будут разговаривать с союзниками в НАТО относительно сбития российских ракет в воздушном пространстве Украины.