На полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании президент Украины на днях встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили усиление поддержки Украины, в частности истребителями F-16. Об этом глава государства рассказал на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Вчера я встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16 - рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил польского чиновника за эффективное выполнение предыдущих договоренностей.

Украина и Польша подписали соглашение по безопасности

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Польше будут разговаривать с союзниками в НАТО относительно сбития российских ракет в воздушном пространстве Украины.