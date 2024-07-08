Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности, передает УНН.

Так, в Варшаве Зеленский и Туск подписали соглашение по безопасности между Украиной и Польшей.

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Ранее сообщалось, что Украина и Польша заключат соглашение на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую приняли в прошлом году 12 июля.

В июне Туск обещал, что Украина и Польша подпишут соглашение по безопасности до саммита НАТО.

С 9 по 11 июля, в Вашингтоне состоится саммит НАТО.