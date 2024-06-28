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Туск обіцяє, що Україна та Польща підпишуть безпекову угоду до саміту НАТО

Київ • УНН

 • 25305 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розраховує, що Україна і Польща підпишуть двосторонню угоду про безпеку до липневого саміту НАТО

Туск обіцяє, що Україна та Польща підпишуть безпекову угоду до саміту НАТО

Україна та Польща, ймовірно, підпишуть двосторонню безпекову угоду до липневого Саміту НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF FM, пише УНН.

Деталі

Наша (безпекова - ред.) угода вже практично підписана. (...) Я можу сказати на 99 відсотків, що у Варшаві, ще до саміту НАТО, ми підпишемо цю угоду разом з президентом Володимиром Зеленським

- заявив польський прем'єр. 

За його словами, йому доводиться "разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні". А втім, Туск підкреслив, що йдеться радше про певні формулювання, ніж про сумніви "в принципі".

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Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати

- пояснює Туск.

Доповнення

Окремо Туск розповів, що на саміті ЄС зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови він з ним, польський прем'єр запевнив, що його країна допоможе Україні

Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека – це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України

– підкреслив Дональд Туск.

Нагадаємо

За підсумками саміті ЄС прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що до липневого саміту НАТО планує зустрітись у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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