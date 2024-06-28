Туск обіцяє, що Україна та Польща підпишуть безпекову угоду до саміту НАТО

Україна та Польща, ймовірно, підпишуть двосторонню безпекову угоду до липневого Саміту НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF FM, пише УНН.

Деталі

Наша (безпекова - ред.) угода вже практично підписана. (...) Я можу сказати на 99 відсотків, що у Варшаві, ще до саміту НАТО, ми підпишемо цю угоду разом з президентом Володимиром Зеленським

За його словами, йому доводиться "разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні". А втім, Туск підкреслив, що йдеться радше про певні формулювання, ніж про сумніви "в принципі".

Україна і Польща завершують роботу над безпековою угодою: в ОП очікують підписання "найближчим часом"

Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати

Доповнення

Окремо Туск розповів, що на саміті ЄС зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови він з ним, польський прем'єр запевнив, що його країна допоможе Україні

Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека – це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України