Туск обещает, что Украина и Польша подпишут соглашение по безопасности до саммита НАТО

Украина и Польша, вероятно, подпишут двустороннее соглашение по безопасности до июльского Саммита НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF FM, пишет УНН.

Детали

Наше (соглашение по безопасности - ред.) соглашение уже практически подписано (...) Я могу сказать на 99 процентов, что в Варшаве, еще до саммита НАТО, мы подпишем это соглашение вместе с президентом Владимиром Зеленским - заявил польский премьер.

По его словам, ему приходится "вместе с министром национальной обороны очень тщательно взвешивать, как мы можем в дальнейшем помогать Украине". Впрочем, Туск подчеркнул, что речь идет скорее об определенных формулировках, чем о сомнениях "в принципе".

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Но ни в коем случае мы не хотим и не можем ослабить обороноспособность Польши. Здесь есть еще некоторые детали, которые нужно проработать - объясняет Туск.

Дополнение

Отдельно Туск рассказал, что на саммите ЕС встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора он с ним, польский премьер заверил, что его страна поможет Украине

Я сказал очень четко: мы поможем, потому что ваша безопасность - это наша безопасность, но мы не будем делать ничего, что ослабит нашу непосредственную безопасность, то есть наши возможности. Речь идет о бойцах, о вооружении, которое иногда так же необходимо для Польши, как и для Украины - подчеркнул Дональд Туск.

Напомним

По итогам саммите ЕС премьер Польши Дональд Туск заявил, что до июльского саммита НАТО планирует встретиться в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским.