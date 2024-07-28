Истребители F-16 поступят в Украину уже в течение следующих нескольких недель. Однако, как предупреждают украинские и западные официальные лица, хотя эти самолеты ранее считались способными изменить баланс сил, их влияние на ход боевых действий может не быть мгновенным. Об этом сообщает Washington Post, пишет УНН.

Несмотря на поступление истребителей F-16 в Украину в течение следующих недель, их количество не кажется достаточным для того, чтобы повлиять на ход боевых действий, поскольку российские системы ПВО обладают способностью их сбивать. Ожидается, что первые самолеты F-16 будут использоваться преимущественно для укрепления украинской противовоздушной обороны, сосредотачиваясь на перехвате ракет, беспилотников и вражеских самолетов, а не на осуществлении наземных атак у линии фронта.

Официальные лица отметили, что самолеты, которые поступят, сначала не будут действовать близко к фронтовой линии, что вызывает сомнения относительно их способности сдерживать вражеские атаки с воздуха.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обещали передать Украине 80 истребителей F-16, однако большинство из них прибудут только через несколько лет. Соединенные Штаты, которые разрешили передачу самолетов от стран-союзников по НАТО прошлым летом, сами не предоставили и не обещали ни одного самолета.

Количество самолетов, которые получит Киев в этом году, не будет превышать одну эскадрилью, или около 20 самолетов, и только шесть пилотов завершат обучение этим летом из-за ограничений и задержек в программе.

Ограниченная роль самолетов F-16 подчеркивает нарастающие разногласия между Киевом и его западными союзниками. Американские чиновники долгое время утверждали, что F-16 вряд ли дадут Украине значительное преимущество из-за мощной российской ПВО. В ответ украинские официальные лица неоднократно высказывали, что помощь со стороны Запада поступает слишком поздно и является недостаточной.

Напомним

Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первые из них вскоре поставят Украине. Письмо об этом опубликовала Палата представителей.