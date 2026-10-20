США разрешат части подсанкционных танкеров РФ вернуться к перевозкам — Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа начала процедуру, которая позволит части находящихся под санкциями танкеров вернуться к легальным перевозкам нефти. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министр энергетики США Крис Райт заявил: администрация Трампа разрешает продажу нефти с санкционных нефтяных танкеров, чтобы позволить этим судам начать легальную перевозку сырой нефти.

Правительство США сотрудничает с инвесторами, которые покупают простаивающие санкционные танкеры, модернизируют их и используют суда для транспортировки не подпадающей под санкции нефти - заявил Райт.

Издание указывает, что речь идет не об отмене ограничений для танкеров, перевозивших российскую или иранскую нефть, а об изменении их статуса.

Мы переведем часть судов из того, что я называю флотом плохих парней, во флот хороших парней. Они больше не будут перевозить нефть, на которую распространяются санкции - объяснил Райт.

По его словам, эти танкеры "могут прекратить конфликт в Украине".

"Это было бы настоящим плюсом. Они могли бы добиться энергетического прекращения огня с украинцами и отремонтировать свои нефтеперерабатывающие заводы либо могли бы сократить потребление дизельного топлива для ведения боевых действий", - добавил американский министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против России не поможет остановить войну. Он назвал соглашение о дизельном топливе первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.

Трамп обменял жизни украинцев на российское дизельное топливо накануне выборов — Le Monde