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The Guardian
The Washington Post

США дозволять частині підсанкційних танкерів рф повернутися до перевезень - Bloomberg

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Адміністрація Трампа змінює статус частини санкційних танкерів для перевезення несанкційної нафти. У Білому домі вважають: це "може припинити конфлікт в Україні".

США дозволять частині підсанкційних танкерів рф повернутися до перевезень - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процедуру, яка дозволить частині підсанкційних танкерів повернутися до легальних перевезень нафти. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що адміністрація Трампа дозволяє продаж нафти з санкційних нафтових танкерів, щоб дозволити цим суднам розпочати легальне перевезення сирої нафти.

Уряд США співпрацює з інвесторами, які купують простоюючі санкційні танкери, модернізують їх та використовують судна для транспортування несанкціонованої нафти

- заявив Райт.

Видання вказує, що йдеться не про скасування обмежень для танкерів, які перевозили російську чи іранську нафту, а про зміну їхнього статусу.

Ми переведемо частину суден із того, що я називаю флотом поганців, до флоту хороших хлопців. Вони більше не перевозитимуть нафту, на яку поширюються санкції

- пояснив Райт.

За його словами, ці танкери "можуть припинити конфлікт в Україні".

"Це було б справжнім плюсом. Вони могли б досягти енергетичного припинення вогню з українцями та відремонтувати свої нафтопереробні заводи, або ж вони могли б зменшити споживання дизельного палива для ведення бойових дій", - додав американський міністр.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.

Трамп обміняв життя українців на російський дизель напередодні виборів - Le Monde18.10.26, 07:31 • 21849 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЕкономікаСвіт
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