США дозволять частині підсанкційних танкерів рф повернутися до перевезень - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процедуру, яка дозволить частині підсанкційних танкерів повернутися до легальних перевезень нафти. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

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Зазначається, що міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що адміністрація Трампа дозволяє продаж нафти з санкційних нафтових танкерів, щоб дозволити цим суднам розпочати легальне перевезення сирої нафти.

Уряд США співпрацює з інвесторами, які купують простоюючі санкційні танкери, модернізують їх та використовують судна для транспортування несанкціонованої нафти - заявив Райт.

Видання вказує, що йдеться не про скасування обмежень для танкерів, які перевозили російську чи іранську нафту, а про зміну їхнього статусу.

Ми переведемо частину суден із того, що я називаю флотом поганців, до флоту хороших хлопців. Вони більше не перевозитимуть нафту, на яку поширюються санкції - пояснив Райт.

За його словами, ці танкери "можуть припинити конфлікт в Україні".

"Це було б справжнім плюсом. Вони могли б досягти енергетичного припинення вогню з українцями та відремонтувати свої нафтопереробні заводи, або ж вони могли б зменшити споживання дизельного палива для ведення бойових дій", - додав американський міністр.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.

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