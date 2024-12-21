США отменили награду за нового лидера Сирии после встречи в Дамаске

Вашингтон отменил давнюю награду за арест нового лидера Сирии, заявил в пятницу высокопоставленный американский дипломат после «позитивных сообщений» с первой встречи, которая включала обещание бороться с терроризмом, сообщает AFP, пишет УНН.

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Барбара Лиф, главный дипломат Вашингтона на Ближнем Востоке, сделала заявление после встречи с Ахмедом аш-Шараа в Дамаске - первой официальной миссии дипломатов США в столицу Сирии с первых дней гражданской войны в Сирии.

Молниеносное наступление, свергнувшее президента Башара Асада 8 декабря, возглавила исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая имеет корни в сирийском отделении «Аль-Каиды», но в последние годы стремится смягчить свой имидж.

Встреча слов с лидером ХТШ Шараа состоялась несмотря на то, что Вашингтон шесть лет назад признал его группу террористической организацией.

«Исходя из нашей дискуссии, я сказала ему, что мы не будем добиваться награды «Награды за справедливость», - сказала Лиф журналистам.

После их переговоров "немного непоследовательно, что за голову парня назначена награда", сказала она, приветствуя его сообщение.

«Мы будем добиваться прогресса в этих принципах и действиях, а не просто слов», - сказала она.

После встречи в заявлении новых лидеров Сирии говорилось, что они хотят внести вклад в региональный мир.

"Сирийский народ находится на равном расстоянии от всех стран и партий в регионе... Сирия отвергает любую поляризацию", - говорится в заявлении.

Лиф отметила, что она сказала Шараа о «критической необходимости гарантировать, что террористические группы не будут угрожать внутри Сирии или за ее пределами, в том числе для США и наших партнеров в регионе».

«Ахмед аль-Шараа благосклонен к этому», - сказала она.

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Во время регионального тура перед переговорами в Акабе госсекретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость предотвратить возрождение джихадистов группировки «Исламское государство» («ИГ»).

В пятницу американские военные заявили, что их силы убили лидера «ИГ» и еще одного боевика в провинции Дейр-эз-Зор, что стало частью эскалации военных действий США против группировки после свержения Асада.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживал противников Асада, отметил необходимость примирения и восстановления территориальной целостности и единства Сирии.

Турция оказывает давление на курдские силы в Сирии, и Эрдоган заявил в пятницу, что пришло время уничтожить «террористические» группировки, действующие в стране, в частности «ИГ» и курдских бойцов.

«ИГИЛ, РПК и их филиалы, которые угрожают выживанию Сирии, должны быть искоренены», - заявил он журналистам после саммита в Каире, имея в виду „ИГ“ и Рабочую партию Курдистана соответственно.

Автономная администрация на северо-востоке Сирии находится под защитой поддерживаемых США Сирийских демократических сил, которые в основном состоят из Отрядов народной самообороны (YPG).

Турция обвиняет YPG в том, что они являются филиалом РПК, которую и Вашингтон, и Анкара считают террористической группой.

Курдские лидеры в Сирии приветствовали отстранение Асада и подняли трехзвездочный флаг повстанцев эпохи независимости, но многие в регионе опасаются продолжения атак со стороны Турции и ее союзников.

Лиф сказала, что Вашингтон призывает к прекращению огня между поддерживаемыми Турцией силами и SDF вокруг удерживаемого курдами сирийского приграничного города Кобане, также известного как Айн-аль-Араб.

В пятницу во время визита в Анкару министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила об опасности любой «эскалации» боевых действий, заявив: «Безопасность, особенно для курдов, имеет решающее значение для свободного и безопасного будущего Сирии».

Иран и россия долгое время помогали поддерживать Асада, но в пятницу Лиф заявила, что ожидает полного прекращения участия Ирана в Сирии.

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Эми Поуп, глава миграционного агентства ООН, в пятницу призвала "Временное правительство продолжать расширять права и возможности женщин, поскольку они будут иметь решающее значение для восстановления страны".

Поуп также призвала пересмотреть ряд международных санкций в отношении Сирии, чтобы помочь стране восстановиться.

Гражданская война в Сирии унесла жизни более 500 000 человек и спровоцировала появление миллионов беженцев.

В пятницу, почти через две недели после падения Асада и его бегства в Москву, сирийцы продолжали праздновать.

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