Спутники зафиксировали массовое перемещение российской техники с баз в Сирии

Российские военные в Сирии: спутники показывают возможное сокращение контингента

На российских авиабазах в Хмеймиме и в районе военно-морской базы в Тартусе в Сирии продолжается повышенная активность, что подтверждают новые спутниковые снимки.

Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Впервые эксперты заговорили о возможном выходе России с сирийских баз в минувшую субботу.

Однако источники в сирийских силовых структурах тогда заявили, что речь идет лишь о перегруппировке и передислокации российских сил, но не об их полном выводе.

Несмотря на это, новые снимки показывают значительное скопление российской военной техники на базах в Хмеймиме и Тартусе. Транспортные самолеты, вероятно, продолжают вывозить грузы с базы в Хмеймиме.

Перемещение техники и колонн военных грузовиков

Кроме того, BBC Verify зафиксировала видеокадры, на которых видно, как большие колонны российских военных грузовиков движутся на север в направлении российских баз.

Возможно сокращение контингента или вывод войск

Институт изучения войны (ISW), базирующийся в США, предполагает, что это свидетельствует о подготовке к сокращению российского контингента или его полному выводу из Сирии. В ISW также считают, что перемещение военной техники может быть мерой безопасности, пока москва ведет переговоры с новыми властями в Дамаске.

Ключевые базы россии в Сирии

Россия помогла Башару Асаду удержать власть во время гражданской войны, начавшейся в 2011 году, и в Сирии до сих пор оставался значительный контингент российских войск. Две наиболее важные базы - порт Тартус, созданный СССР в 1970-х годах и модернизированный Россией в 2012 году, а также авиабаза Хмеймим, которая функционирует с 2015 года, стали ключевыми стратегическими объектами для России.

Переговоры с новыми властями Сирии

Однако падение режима Асада поставило под вопрос дальнейшее пребывание России в Сирии. Сейчас москва пытается вести переговоры с новыми властями страны.

В понедельник пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что" отдельных решений еще не принято "и что Россия"находится в контакте с представителями сил, которые сейчас контролируют ситуацию в Сирии".

Активность на авиабазе Хмеймим

BBC Verify отслеживает деятельность авиабазы Хмеймим с помощью спутниковых снимков Planet Labs. Есть все признаки активного перемещения грузов большими военно-транспортными самолетами.

В пятницу на базе были зафиксированы два больших самолета Ан-124, которые, вероятно, используются для вывоза имущества из Сирии. Ко вторнику они вылетели, но к утру среды два больших самолета снова оказались на базе.

Техника и подготовка к эвакуации

На других снимках, сделанных Maxar Technologies в воскресенье, видны десятки военных машин, припаркованных на аэродроме рядом с военно-транспортным самолетом Ил-76 российского производства.

BBC Verify также отследила один большой российский Ан-124 на сайте Flightradar24 во вторник. Общедоступный трекер показал, что этот самолет сначала летел в направлении Сирии, а затем исчез с сайта у сирийского побережья, вероятно, из-за выключенного транспондера. Через шесть часов самолет снова появился на сайте – он возвращался на север.

Скорость падения режима Асада

По словам менеджера по разведке компании McKenzie Intelligence Дэвида Хиткота, падение режима Асада произошло так быстро, что Россия вряд ли успела подготовить план эвакуации.

Готовятся к эвакуации техники и персонала

Хиткот считает, что сейчас россия вывозит технику и имущество на базу Хмеймим и готовится к частичной эвакуации техники и персонала из Сирии.

Эвакуация с помощью воздушных перевозок

Давний военно-морской офицер и аналитик Тайфун Эзберк соглашается, что снимки указывают на "ранние этапы вывода российских войск из Сирии с явными признаками эвакуации по воздуху".

Выход русских кораблей из Тартуса

BBC Verify на прошлой неделе сообщила, что российские военные корабли покинули порт Тартус, и хотя аналитики предполагают, что они сейчас находятся в международных водах, эти корабли не вернулись.

Однако спутниковые снимки показывают, что за последние несколько дней на базу прибыло более 100 военных машин.

Перемещение колонн техники по Сирии

Хиткот предполагает, что эти машины, вероятно, готовились к эвакуации, хотя ее, вероятно, невозможно осуществить в ближайшее время из-за отсутствия подъемных рамп и кранов.

На недавно снятых кадрах видно движение больших колонн российской техники по дорогам Сирии, вероятно, они покидают российские аванпосты по всей стране.

Колонны техники на главных автомагистралях Сирии

BBC Verify геолоцировала видео с двумя колоннами: они двигались по одной из главных автомагистралей, вероятно, на север в сторону баз.

На 80-секундном видео, опубликованном в соцсети X, показана длинная колонна российских транспортных средств, геолоцированная на расстоянии 30 км к югу от Хомса. На другом видео видно колонну российских машин на том же шоссе, на расстоянии 70 км от Дамаска.

Россия сейчас выводит подразделения и военную технику, которые до падения Дамаска были дислоцированы почти в сотне опорных пунктов по всей стране - пояснил Антон Мардасов, приглашенный исследователь программы по изучению Сирии в Институте Ближнего Востока (MEI) в Вашингтоне.

Напомним

Секретарь переходного правительства Сирии Обейда Арнаут призвал Россию пересмотреть свое военное присутствие в стране после свержения режима Асада.