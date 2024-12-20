США впервые за 10 лет отправили дипломатов в Сирию после свержения Асада
Киев • УНН
Американская делегация прибыла в Дамаск для встреч с различными сирийскими группировками после падения режима Асада. Дипломаты планируют обсудить принципы переходного периода и судьбу пропавших американцев.
Делегация американских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы встретиться с представителями нескольких сирийских группировок, включая повстанцев, которые свергли режим диктатора страны Башара аль-Асада. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Поездка в Дамаск, первая в своем роде за более чем десять лет, предусматривает встречи с «членами гражданского общества, активистами, представителями различных общин и другими сирийскими деятелями относительно их видения будущего своей страны и того, как Соединенные Штаты могут помочь им поддержать их», - говорится в заявлении Государственного департамента, опубликованном рано утром в пятницу.
Визит также будет включать по меньшей мере одну встречу с представителями «Хаят Тахрир аш-Шам», исламистской группировки, которая с удивительной скоростью захватила города Алеппо, Хама и Хомс, а затем взяла Дамаск в этом месяце.
Хотя «Хаят Тахрир аш-Шам» публично отмежевалась от Аль-Каиды, она остается террористической организацией в США и других странах.
Американские дипломаты планируют «обсудить принципы переходного периода, одобренные Соединенными Штатами и региональными партнерами», говорится в заявлении Госдепартамента. В повестку дня также входит попытка раскрыть информацию о судьбе американских граждан, которые исчезли во времена режима Асада.
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В четверг госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США получили позитивные сигналы от «Хаят Тахрир аш-Шам». «Важно говорить как можно четче, слушать, чтобы убедиться, что мы понимаем как можно лучше, куда они идут и куда они хотят идти», - сказал он в интервью Bloomberg Surveillance.
Избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что США не должны «иметь ничего общего» с Сирией.
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