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США впервые за 10 лет отправили дипломатов в Сирию после свержения Асада

США впервые за 10 лет отправили дипломатов в Сирию после свержения Асада

Киев  •  УНН

 • 5344 просмотра

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Американская делегация прибыла в Дамаск для встреч с различными сирийскими группировками после падения режима Асада. Дипломаты планируют обсудить принципы переходного периода и судьбу пропавших американцев.

Делегация американских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы встретиться с представителями нескольких сирийских группировок, включая повстанцев, которые  свергли режим диктатора страны Башара аль-Асада. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН

Поездка в Дамаск, первая в своем роде за более чем десять лет, предусматривает встречи с «членами гражданского общества, активистами, представителями различных общин и другими сирийскими деятелями относительно их видения будущего своей страны и того, как Соединенные Штаты могут помочь им поддержать их», - говорится в заявлении Государственного департамента, опубликованном рано утром в пятницу.

Визит также будет включать по меньшей мере одну встречу с представителями «Хаят Тахрир аш-Шам», исламистской группировки, которая с удивительной скоростью захватила города Алеппо, Хама и Хомс, а затем взяла Дамаск в этом месяце.

Хотя «Хаят Тахрир аш-Шам» публично отмежевалась от Аль-Каиды, она остается террористической организацией в США и других странах.

Американские дипломаты планируют «обсудить принципы переходного периода, одобренные Соединенными Штатами и региональными партнерами», говорится в заявлении Госдепартамента. В повестку дня также входит попытка раскрыть информацию о судьбе американских граждан, которые исчезли во времена режима Асада.

Башар Асад скрывается в России с семейным состоянием в десятки миллиардов долларов - СМИ15 дек. 2024, 17:11 • 25853 просмотра

В четверг госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США получили позитивные сигналы от «Хаят Тахрир аш-Шам». «Важно говорить как можно четче, слушать, чтобы убедиться, что мы понимаем как можно лучше, куда они идут и куда они хотят идти», - сказал он в интервью Bloomberg Surveillance.

Избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что США не должны «иметь ничего общего» с Сирией.

США предупреждают об угрозе возвращения ИГИЛ после падения режима Асада19 дек. 2024, 08:45 • 12116 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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