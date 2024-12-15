Башар Асад скрывается в России с семейным состоянием в десятки миллиардов долларов - СМИ

После свержения повстанцами-джихадистами бывший сирийский диктатор Башар Асад бежал в РФ вместе со своей семьей. По данным турецкого СМИ Türkiye Gazetesi, он перевез товары на сумму около 135 миллиардов долларов, передает УНН.

Только одна из последних покупок Башара Асада, одна из 349 Ferrari F50 в мире, стоит 5,2 миллиона евро. При этом Сирия потеряла 87% своего ВВП за 13 лет гражданской войны, страна, в которой большинство населения выживает лишь на семь евро в день, пишет El Independiente. Неделю назад Башар Асад был вынужден оставить свои Ламборджини и Астон Мартин в мега-гараже своего дворца в Дамаске и сбежать в Москву. Там он получил убежище «по гуманитарным соображениям».

Халед Бейе, сотрудник разведки режима в Дамаске, утверждает, что Асад переправил в Россию 135 миллиардов долларов контрабандным путём.

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Перед прошлой осенью были огромные разборки. Существовало большое соперничество между пророссийскими командирами и поддерживаемым Ираном командным составом. Первая стычка произошла между командующим Алеппо генералом Мохаммадом Сафадли и лояльным к России генералом Сухейлом Хасаном. Поток информации между военной разведкой и армией прекратился. Поражение, которое началось в день падения Алеппо, привело оппозицию в Дамаск» - рассказал Бейе.

Дополнение

За несколько часов до побега в Москву в субботу, 7 декабря, Асад якобы проинформировал около 30 руководителей армии и служб безопасности Министерства обороны о том, что российская военная поддержка уже в пути, одновременно призывая наземные войска к сопротивлению, утверждает свидетель.

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Он сказал директору канцелярии президента, что едет во дворец, но поехал в аэропорт. Также поручил своему советнику по СМИ Бутайне Шаабан написать для него речь.

Остатки еды, найденные в президентском дворце, а также чемодан Vuitton стоимостью несколько тысяч евро свидетельствуют о том, что Башар Асад уехал в спешке. Он покинул Дамаск на самолете, пролетев под радаром с выключенным транспондером, чтобы его не обнаружили. Он проехал через Хмеймим, в сирийский прибрежный город Латакию, а оттуда в Москву. - пишет издание El Independiente

В российской столице его уже ждали жена Асма и трое детей Хафез, Карим, мальчики и единственная девочка Зейн.

По данным Daily Mail, родители Асмы, граждане Великобритании, Фаваз Ахрас, кардиолог, и Сахар Ахрас, дипломат в отставке, покинули свою резиденцию в Северном Актоне десять дней назад.

Напомним

Ахмад аль-Шараа планирует распустить силы безопасности режима Асади закрыть тюрьмы. Повстанцы амнистируют военнослужащих срочной службы и сформируют новое правительство технократов до марта 2025 года.

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