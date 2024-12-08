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В гараже Асада нашли коллекцию люксовых авто Ferrari, Audi и Mercedes

В гараже Асада нашли коллекцию люксовых авто Ferrari, Audi и Mercedes

Киев  •  УНН

 • 6953 просмотра

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Сирийские повстанцы обнаружили большое количество роскошных автомобилей в гараже президента Башара Асада после захвата Дамаска. Среди конфискованных авто-Ferrari, Audi, Mercedes и другие люксовые марки.

В гараже сбежавшего из своей страны президента Сирии был обнаружен большой автопарк автомобилей класса люкс. Гараж Башара Асада был захвачен оппозиционными силами. Сейчас в Сеть попали видеокадры, где можно увидеть Ferrari, Audi, Mercedes и многие другие автомобили люксовых марок.

Передает УНН со ссылкой на Ensonhaber Tv.

Сирийские повстанцы взяли под свой контроль Дамаск и правительственный дворец. Недавно в сети появилось видеокадры, на которых показано, что было обнаружено оппозиционерами в гараже Башара Асада, президента Сирии, который ранее загадочно исчез.   

Повстанцы спустились в гараж Асада и почувствовали здесь шок. Те, кто вошел в гараж Башара Асада, столкнулись с множеством роскошных автомобилей.

 - говорится в репортаже турецкого канала Ensonhaber. 
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На видео можно увидеть большое количество автомобилей класа люкс.

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Рядами стояли Ferrari, Audi, Mercedes и многие автомобили люксовых марок, имевшие такой вид.

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Указывается, что роскошные автомобили Башара Асада были конфискованы оппозиционными силами.

Президент Сирии Асад исчез из Дамаска на фоне наступления повстанцев7 дек. 2024, 19:11 • 24216 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
audiAudi
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия