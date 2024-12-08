В гараже Асада нашли коллекцию люксовых авто Ferrari, Audi и Mercedes

В гараже сбежавшего из своей страны президента Сирии был обнаружен большой автопарк автомобилей класса люкс. Гараж Башара Асада был захвачен оппозиционными силами. Сейчас в Сеть попали видеокадры, где можно увидеть Ferrari, Audi, Mercedes и многие другие автомобили люксовых марок.

Передает УНН со ссылкой на Ensonhaber Tv.

Сирийские повстанцы взяли под свой контроль Дамаск и правительственный дворец. Недавно в сети появилось видеокадры, на которых показано, что было обнаружено оппозиционерами в гараже Башара Асада, президента Сирии, который ранее загадочно исчез.

Повстанцы спустились в гараж Асада и почувствовали здесь шок. Те, кто вошел в гараж Башара Асада, столкнулись с множеством роскошных автомобилей.