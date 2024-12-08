В гараже Асада нашли коллекцию люксовых авто Ferrari, Audi и Mercedes
Киев • УНН
Сирийские повстанцы обнаружили большое количество роскошных автомобилей в гараже президента Башара Асада после захвата Дамаска. Среди конфискованных авто-Ferrari, Audi, Mercedes и другие люксовые марки.
В гараже сбежавшего из своей страны президента Сирии был обнаружен большой автопарк автомобилей класса люкс. Гараж Башара Асада был захвачен оппозиционными силами. Сейчас в Сеть попали видеокадры, где можно увидеть Ferrari, Audi, Mercedes и многие другие автомобили люксовых марок.
Передает УНН со ссылкой на Ensonhaber Tv.
Сирийские повстанцы взяли под свой контроль Дамаск и правительственный дворец. Недавно в сети появилось видеокадры, на которых показано, что было обнаружено оппозиционерами в гараже Башара Асада, президента Сирии, который ранее загадочно исчез.
Повстанцы спустились в гараж Асада и почувствовали здесь шок. Те, кто вошел в гараж Башара Асада, столкнулись с множеством роскошных автомобилей.
На видео можно увидеть большое количество автомобилей класа люкс.
Рядами стояли Ferrari, Audi, Mercedes и многие автомобили люксовых марок, имевшие такой вид.
Указывается, что роскошные автомобили Башара Асада были конфискованы оппозиционными силами.
Президент Сирии Асад исчез из Дамаска на фоне наступления повстанцев7 дек. 2024, 19:11 • 24216 просмотров