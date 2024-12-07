Президент Сирии Асад исчез из Дамаска на фоне наступления повстанцев

Президента Сирии Башара Асада нет в Дамаске. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает CNN, передает УНН.

Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Но источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что Асада нет ни в одном из мест в городе, где бы его ожидали найти.

Президентская гвардия Асада больше не находится в его обычном месте жительства, как было бы, если бы он был там, сказал источник, подогревая слухи о том, что Асад мог сбежать из Дамаска.

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Традиционно эта гвардия обеспечивала внутреннюю охрану Асада, и некоторые из них, как ожидается, будут сопровождать президента, когда он будет в пути.

По словам источника, у повстанческих сил нет надежных разведданных о местонахождении Асада, и они продолжают свои усилия по его поиску.

Тем временем сирийцы в северо-западном пригороде Дамаска празднуют наступление повстанцев на столицу. Повстанцы, судя по всему, уже приближаются к центру города.

Ранее южные повстанцы, которые начали наступление всего день назад, заявили, что достигли "ворот" столицы.

Отметим, что успешное наступление повстанцев началось успешное наступление против режима Асада чуть более недели тому. По мнению аналитиков, если повстанцы продолжат успешное наступление, то режим Асада может пасть всего за несколько дней. Международные организации уже заговорили о необходимости мирного перехода власти в стране.

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