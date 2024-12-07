Сирийские повстанцы вошли в пригороды ключевого города Хомс - СМИ

Сирийские повстанцы вошли в пригороды ключевого города Хомс в субботу. Об этом Reuters сообщили источники, передает УНН.

Житель Хомса, а также источники в армии и повстанцах сообщили, что повстанцы прорвали правительственную оборону с севера и востока города. Сирийские военные не стали немедленно комментировать сообщения.

Бои бушевали вокруг севера стратегически важного Хомса с вечера пятницы, правительственные силы подкреплялись и использовали интенсивные авиаудары, чтобы разгромить повстанцев.

Повстанцы также захватили почти весь юго-запад в течение 24 часов и продвинулись на расстояние 30 км (20 миль) от Дамаска, поскольку правительственные силы отступили на более защищенные позиции, сообщили повстанцы.

Подчеркивая возможность возобновления восстания в самой столице, протестующие в пригороде Дамаска, по словам местных жителей, снесли статую отца Асада, а на видео было видно, как они разрывают ее на куски.

Асад остается в Дамаске, сообщило государственное информационное агентство Сирии.

Семья Башара Асада на фоне наступления повстанцев уехала из Сирии в рф - СМИ

Добавим

После того, как повстанцы захватили Алеппо неделю назад, правительственные укрепления рушились с головокружительной скоростью, поскольку повстанцы захватили ряд крупных городов и восстали в местах, где восстание давно, казалось, закончилось.

Помимо захвата Алеппо на севере, Хамы в центре и Дейр-эз-Зора на востоке, повстанцы заявили, что они захватили южную Кунейтру, Дераа и Эс-Сувейду.

Двойная угроза стратегически важным Хомсу и столице Дамаску теперь представляет собой экзистенциальную угрозу десятилетиям правления Асада в Сирии и продолжающемуся влиянию там его главного регионального покровителя Ирана.

Темпы развития событий ошеломили арабские столицы и вызвали опасения новой волны региональной нестабильности.

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году как восстание против правления Асада, втянула в себя крупные внешние державы, создала пространство для джихадистских боевиков, планирующих атаки по всему миру, и привела к тому, что миллионы беженцев бежали в соседние государства.