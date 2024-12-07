Семья Башара Асада на фоне наступления повстанцев уехала из Сирии в рф - СМИ
Киев • УНН
Асма Асад с тремя детьми отправилась в россию, пока сам президент Сирии остается в стране. Повстанцы захватили значительные территории и приближаются к Хомсу, откуда эвакуируются тысячи людей.
Жена президента Сирии Башара Асада, Асма, и трое их детей отправились в россию на прошлой неделе. Об этом пишет Wall Street Journal и Bild, передает УНН.
По данным СМИ, Асма Асад родилась в Лондоне и является гражданкой Великобритании. Она вышла замуж за Асада в 2000 году.
Другой родственник Асада по линии сестры, как утверждается, бежал в Объединенные Арабские Эмираты.
Самосад, согласно сообщениям, еще остается в Сирии. The Telegraph утверждает, что египетские и иорданские официальные лица призвали Асада также покинуть страну и сформировать правительство в изгнании. Однако иорданское посольство в Вашингтоне опровергло эту информацию в комментарии для Wall Street Journal.
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Тем временем повстанцы, возглавляющие исламистский альянс "Хаятт Тахрир аш-Шам" (ХТШ), продолжают наступление. За короткий срок эта группа заняла значительные территории, чаще всего без боя. Сейчас они находятся недалеко от Холмса, третьего по величине города Сирии. Сирийские правительственные войска уже покинули этот город-миллионник, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Однако в Хомсе все еще остаются проправительственные милиции. В пятницу из центрального сирийского города бежали тысячи людей.
США и Иордания призвали своих граждан покинуть Сирию. Американское правительство рекомендовало своим гражданам немедленно уехать из страны, пока можно воспользоваться рейсами коммерческих авиакомпаний из Дамаска.
На сайте американского посольства в Сирии, деятельность которого на месте приостановлена с 2012 года, было опубликовано предупреждение, в котором отмечается, что ситуация с безопасностью в Сирии остается непредсказуемой.
Иран срочно эвакуирует военных и дипломатов из Сирии из-за наступления повстанцев7 дек. 2024, 06:32 • 12514 просмотров