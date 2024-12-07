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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран срочно эвакуирует военных и дипломатов из Сирии из-за наступления повстанцев

Иран срочно эвакуирует военных и дипломатов из Сирии из-за наступления повстанцев

Киев  •  УНН

 • 529 просмотра

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Иран начал эвакуацию командиров спецназа "Кудс" и дипломатов из Сирии из-за масштабного наступления повстанцев. Это свидетельствует об ослаблении иранского влияния в регионе и его способности поддерживать режим Асада.

В пятницу Иран начал эвакуацию своих военных командиров и дипломатов из Сирии, где повстанцы совершили масштабное наступление. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.

Детали

Поэтому эвакуация охватила, в частности, командиров спецназа "Кудс" Революционной гвардии Ирана и других официальных лиц. 

Такой шаг сигнализирует об ослаблении позиций Ирана в поддержке сирийского президента Башара Асада. Успешное наступление повстанческих группировок, среди которых джихадистские формирования, создало угрозу, которую Иран пока не способен сдержать. 

Иран вместе с рф оставался ключевым союзником Асада в течение 13 лет Гражданской войны в Сирии. Помимо поддержки режима, Сирия служила стратегическим маршрутом для поставок оружия проиранской группировке" Хезболла " в Ливане. Однако теперь динамика конфликта ставит под сомнение способность Ирана удерживать свое влияние в регионе.

Война в Сирии: повстанцы подошли к базе рф, Асад срочно прибыл в москву28 нояб. 2024, 21:24 • 19409 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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