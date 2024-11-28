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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война в Сирии: повстанцы подошли к базе рф, Асад срочно прибыл в москву

Война в Сирии: повстанцы подошли к базе рф, Асад срочно прибыл в москву

Киев  •  УНН

 • 4554 просмотра

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Повстанцы атаковали позиции армии Асада в районе западного Алеппо, воспользовавшись отсутствием российских войск.Башар Асад срочно прибыл в рф на фоне обострения ситуации.

В Сирии серьезное обострение. Повстанцы, впервые за 5 лет, начали масштабное наступление против армии Асада и российского контингента. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН

Детали

Сирийские повстанцы начали масштабную атаку на районы, контролируемые правительственными войсками, вызвав ожесточенные столкновения на второй день и захватив территорию в западном Алеппо. Они пользуются тем, что Израиль разгромил группировку "Хезболла", а Россия отправила большинство своих военных из Сирии в Украину.

Причина активизации военных действий, как заявили повстанцы - рост частоты ударов по гражданским объектам из районов Алеппо. Последняя атака произошла 26 ноября, в результате которой погибли трое детей и ранены 14 гражданских.

Наступление ведется в направлении Алеппо - столицы одноименно провинции. До уничтожения города российской авиацией он считался мощным, богатым промышленным и культурным центром на севере Сирии. рф и Асад превратили его в руины.

Ситуация, судя по всему, стала критической, поскольку Башар Асад, который является президентом Сирии с 2000 года, незапланированно прибыл в рф. Российский президент Владимир Путин сейчас находится в Казахстане, где проходит саммит ОДКБ.

Интересно, что официальные российские СМИ о визите Башара Асада дорф не сообщают. Об этом стало известно из сообщения канала Halab Today

С кем встречается Асад, пока российский президент и его союзник отсутствует — неизвестно.

Напомним

В результате израильских ударов по Дамаску и военному объекту возле Хомса погиб один сирийский солдат, семеро ранены. Атаки были направлены на район Кафр-Суса и военный объект, причинив материальный ущерб.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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