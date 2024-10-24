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Сирія стверджує про ізраїльські удари по Дамаску і військовій базі біля Хомса: каже про загиблого військового і 7 поранених

Київ • УНН

 • 20718 перегляди

Внаслідок ізраїльських ударів по Дамаску та військовому об'єкту біля Хомса загинув один сирійський солдат, семеро поранені. Атаки були спрямовані на район Кафр-Суса та військовий об'єкт, завдавши матеріальної шкоди.

Сирія стверджує про ізраїльські удари по Дамаску і військовій базі біля Хомса: каже про загиблого військового і 7 поранених

Сирія стверджує, що ізраїльські удари по столиці Дамаску та військовому об'єкту неподалік західного міста Хомс вранці в четвер призвели до загибелі одного солдата та поранення семи людей, про що повідомило сирійське міністерство оборони, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Атаки були спрямовані на центральний район Дамаска Кафр-Суса та військовий об'єкт у сільській місцевості Хомса, йдеться у заяві сирійського міністерства, у якій сказано про те, що удари завдали "матеріальної шкоди", але подробиці не уточнюються.

Раніше того ж дня сирійські державні ЗМІ повідомили, що в Дамаску було чути вибухи "після того, як Ізраїль завдав удару по житловій будівлі в Кафр-Сусі", пише видання.

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Зазвичай, Ізраїль не коментує конкретні повідомлення про удари в Сирії.

Ізраїль вже багато років завдає ударів по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії, але після нападу на Ізраїль палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня минулого року він активізував свої дії, вказує видання.

Ізраїль, ймовірно, атакував Дамаск: ЗМІ повідомляють, що є постраждалі08.10.24, 21:14 • 36567 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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