Туреччина вдарила по об’єктах курдів у Сирії й Іраку після теракту в Анкарі
Київ • УНН
ВПС Туреччини атакували цілі Робітничої партії Курдистану в Іраку й Сирії після теракту в Анкарі. Знищено 32 об'єкти терористів, операція триває.
Військово-повітряні сили Туреччини завдали ударів по об’єктах Робітничої партії Курдистану в Іраку й Сирії. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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У Міноборони Туреччини зазначили, що військові завдали ударів по об'єктах Робітничої партії Курдистану у північному Іраку та північній Сирії з метою усунення терористичних нападів на громадськість і встановлення безпеки для своїх громадян та кордону.
У заяві зазначається, що 32 цілі терористів успішно знищено, а повітряні операції все ще тривають.
До цього міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що виконавці нападу в Анкарі, швидше за все, були членами РПК.
Нагадаємо
В Анкарі стався вибух біля об'єкта аерокосмічної корпорації TAI. Міністр внутрішніх справ Туреччини підтвердив, що це терористична атака, в результаті якої є загиблі та поранені.