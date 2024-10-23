У Анкарі стався вибух на об’єкті аерокосмічної корпорації: є жертви, влада заявляє про теракт
Київ • УНН
В Анкарі стався вибух біля об'єкта аерокосмічної корпорації TAI. Міністр внутрішніх справ Туреччини підтвердив, що це терористична атака, в результаті якої є загиблі та поранені.
В Анкарі 23 жовтня прогриміли вибухи біля об'єкта аерокосмічної корпорації Turkish Aerospace Industry (TAI), є жертви. Про це УНН повідомляє із посиланням на CNN Türk.
Згідно з останніми новинами, перед будівлею TAI в районі Кахраманказан в Анкарі пролунали вибухи та постріли. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у своїй першій заяві оголосив, що напад був терористичною атакою і що є загиблі та поранені.
У своїй заяві Єрлікая сказав: "Здійнена терористична атака на об'єкти Анкари в районі Кахраманказан. На жаль, у нас є загиблі і поранені в результаті нападу".
За даними CNN TÜRK, терористи, які під'їхали до воріт охорони об'єкту TAI, підірвали автомобіль і вступили в збройну сутичку. На місце події були негайно направлені сили безпеки, бригади медиків і пожежники.
За останньою інформацією, частина терористів, причетних до нападу, увійшли всередину. Невідомо, чи закінчилося зіткнення на цю хвилину. Наразі повідомляється про двох загиблих.
Доповнення
За ліцензією Turkish Aerospace Industry виробляє, зокрема, винищувачі F-16 Fighting Falcon, легкі транспортно-патрульні літаки CASA / IPTN CN-235, тренажери SIAI-Marchetti SF.260, вертольоти Cougar AS-532.
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