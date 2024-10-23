У Анкарі стався вибух на об’єкті аерокосмічної корпорації: є жертви, влада заявляє про теракт

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10460 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 26512 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44164 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79922 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65923 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78327 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93673 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87293 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177322 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101274 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15134 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22901 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9888 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7228 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 6006 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 26517 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177323 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333578 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267137 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 240 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44156 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17947 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23092 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28793 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Анкарі стався вибух на об’єкті аерокосмічної корпорації: є жертви, влада заявляє про теракт

Київ • УНН

 • 15695 перегляди

В Анкарі стався вибух біля об'єкта аерокосмічної корпорації TAI. Міністр внутрішніх справ Туреччини підтвердив, що це терористична атака, в результаті якої є загиблі та поранені.

У Анкарі стався вибух на об’єкті аерокосмічної корпорації: є жертви, влада заявляє про теракт

В Анкарі 23 жовтня прогриміли вибухи біля об'єкта аерокосмічної корпорації Turkish Aerospace Industry (TAI), є  жертви. Про це УНН повідомляє із посиланням на CNN Türk

Згідно з останніми новинами, перед будівлею TAI в районі Кахраманказан в Анкарі пролунали вибухи та постріли. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у своїй першій заяві оголосив, що напад був терористичною атакою і що є загиблі та поранені. 

У своїй заяві Єрлікая сказав: "Здійнена терористична атака на об'єкти Анкари в районі Кахраманказан. На жаль, у нас є загиблі і поранені в результаті нападу". 

За даними CNN TÜRK, терористи, які під'їхали до воріт охорони об'єкту TAI, підірвали автомобіль і вступили в збройну сутичку. На місце події були негайно направлені сили безпеки, бригади медиків і пожежники.

За останньою інформацією,  частина терористів, причетних до нападу, увійшли всередину. Невідомо, чи закінчилося зіткнення на цю хвилину. Наразі повідомляється  про двох загиблих.  

Доповнення 

За ліцензією Turkish Aerospace Industry виробляє, зокрема, винищувачі F-16 Fighting Falcon, легкі транспортно-патрульні літаки CASA / IPTN CN-235, тренажери SIAI-Marchetti SF.260, вертольоти Cougar AS-532. 

На півдні Ізраїля стався теракт: одна людина загинула, ще 8 поранено06.10.24, 15:24 • 19036 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58