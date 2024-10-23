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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Анкаре произошел взрыв на объекте аэрокосмической корпорации: есть жертвы, власти заявляют о теракте

В Анкаре произошел взрыв на объекте аэрокосмической корпорации: есть жертвы, власти заявляют о теракте

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 13:56  •  4037 просмотра

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В Анкаре произошел взрыв возле объекта аэрокосмической корпорации TAI. Министр внутренних дел Турции подтвердил, что это террористическая атака, в результате которой есть погибшие и раненые.

В Анкаре 23 октября прогремели взрывы возле объекта аэрокосмической корпорации Turkish Aerospace Industry (TAI), есть жертвы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN Türk

Согласно последним новостям, перед зданием TAI в районе Кахраманказан в Анкаре прогремели взрывы и выстрелы. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своем первом заявлении объявил, что нападение было террористической атакой и что есть погибшие и раненые. 

В своем заявлении Ерликая сказал: "Совершена террористическая атака на объекты Анкары в районе Кахраманказан. К сожалению, у нас есть погибшие и раненые в результате нападения". 

По данным CNN TÜRK, террористы, подъехавшие к воротам охраны объекта TAI, взорвали автомобиль и вступили в вооруженную схватку. На место происшествия были немедленно направлены силы безопасности, бригады медиков и пожарные.

По последней информации,  часть террористов, причастных к нападению, вошли внутрь. Неизвестно, закончилось ли столкновение на эту минуту. В настоящее время сообщается  о двух погибших.  

Дополнение 

По лицензии Turkish Aerospace Industry производит, в частности, истребители F-16 Fighting Falcon, легкие транспортно-патрульные самолеты CASA/IPTN CN-235, тренажеры SIAI-Marchetti SF.260, вертолеты Cougar AS-532. 

На юге Израиля произошел теракт: один человек погиб, еще 8 ранены6 октября 2024, 12:24 • 18467 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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