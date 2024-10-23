У Туреччині зросла кількість жертв теракту на оборонному заводі до 5
Київ • УНН
Теракт на підприємстві Turkish Aerospace Industries в Анкарі призвів до 5 загиблих і 22 поранених. Міністр внутрішніх справ Туреччини вважає, що за нападом стоїть Робітнича партія Курдистану.
Кількість жертв теракту в Анкарі на підприємстві Turkish Aerospace Industries зросла до 5 і 22 людини отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє TRT Haber, пише УНН.
Двох терористів, одну жінку та одного чоловіка, знешкодили. На жаль, маємо 5 загиблих і 22 поранених,
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Він вважає, що теракт було здійснено Робітничою партією Курдистану (РПК), але наразі ця інформація перевіряється.
За нашою оцінкою, це, швидше за все, пов’язано з діями РПК. Ми поділимося доказами, коли вони стануть відомі. Ми засуджуємо підлий тероризм. Нехай наші мученики спочивають з миром,
Одразу після теракту в країні закрили доступ до соціальних мереж, зокрема Facebook, X, Instagram.
Нгадаємо
В Анкарі стався вибух біля об'єкта аерокосмічної корпорації TAI. Міністр внутрішніх справ Туреччини підтвердив, що це терористична атака, в результаті якої є загиблі та поранені.
Тероризму немає виправдання: глава МЗС України відреагував на теракт у Туреччині23.10.24, 19:54 • 21093 перегляди