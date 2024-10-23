Тероризму немає виправдання: глава МЗС України відреагував на теракт у Туреччині
Київ • УНН
Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим від теракту в Анкарі. Міністр підкреслив, що тероризму немає виправдання, та висловив підтримку і солідарність турецьким друзям.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що шокований жахливим терористичним актом в Анкарі, а також висловив співчуття постраждалим, передає УНН.
"Шокований і глибоко засмучений жахливим терористичним актом в Анкарі. Ще вчора мав честь відвідати цю прекрасну країну, а сьогодні сталася така трагедія. Тероризму немає виправдання. Висловлю підтримку та солідарність нашим турецьким друзям і співчуття постраждалим", - повідомив Сибіга.
Теракт біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: чотири людини загинули, терористів - нейтралізували23.10.24, 19:07 • 18279 переглядiв