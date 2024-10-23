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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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Тероризму немає виправдання: глава МЗС України відреагував на теракт у Туреччині

Київ • УНН

 • 21093 перегляди

Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим від теракту в Анкарі. Міністр підкреслив, що тероризму немає виправдання, та висловив підтримку і солідарність турецьким друзям.

Тероризму немає виправдання: глава МЗС України відреагував на теракт у Туреччині

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що шокований жахливим терористичним актом в Анкарі, а також висловив співчуття постраждалим, передає УНН.

"Шокований і глибоко засмучений жахливим терористичним актом в Анкарі. Ще вчора мав честь відвідати цю прекрасну країну, а сьогодні сталася така трагедія. Тероризму немає виправдання. Висловлю підтримку та солідарність нашим турецьким друзям і співчуття постраждалим", - повідомив Сибіга.

Теракт біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: чотири людини загинули, терористів - нейтралізували23.10.24, 19:07 • 18279 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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