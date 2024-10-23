Терроризму нет оправдания: глава МИД Украины отреагировал на теракт в Турции
Киев • УНН
Андрей Сибига выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Анкаре. Министр подчеркнул, что терроризму нет оправдания, и выразил поддержку и солидарность турецким друзьям.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что шокирован ужасным террористическим актом в Анкаре, а также выразил соболезнования пострадавшим, передает УНН.
«Шокирован и глубоко опечален ужасным террористическим актом в Анкаре. Еще вчера имел честь посетить эту прекрасную страну, а сегодня произошла такая трагедия. Терроризму нет оправдания. Выражу поддержку и солидарность нашим турецким друзьям и соболезнования пострадавшим», - сообщил Сибига.
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