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В Турции возросло количество жертв теракта на оборонном заводе до 5

В Турции возросло количество жертв теракта на оборонном заводе до 5

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23 октября 2024, 20:07  •  3613 просмотра

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Теракт на предприятии Turkish Aerospace Industries в Анкаре привел к 5 погибшим и 22 раненым. Министр внутренних дел Турции считает, что за нападением стоит Рабочая партия Курдистана.

Количество жертв теракта в Анкаре на предприятии Turkish Aerospace Industries возросло до 5 и 22 человека получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает TRT Haber, пишет УНН.

Двух террористов, одну женщину и одного мужчину, обезвредили. К сожалению, имеем 5 погибших и 22 раненых,

- сообщил Ерликая.

Детали

Он считает, что теракт был совершен Рабочей партией Курдистана (РПК), но сейчас эта информация проверяется.

По нашей оценке, это, скорее всего, связано с действиями РПК. Мы поделимся доказательствами, когда они станут известны. Мы осуждаем подлый терроризм. Пусть наши мученики почивают с миром,

- заявил министр.

Сразу после теракта в стране закрыли доступ к социальным сетям, в частности Facebook, X, Instagram.

Напомним

В Анкаре произошел взрыв возле объекта аэрокосмической корпорации TAI. Министр внутренних дел Турции подтвердил, что это террористическая атака, в результате которой есть погибшие и раненые.

Терроризму нет оправдания: глава МИД Украины отреагировал на теракт в Турции23 октября 2024, 16:54 • 12470 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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