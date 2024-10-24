Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре
Киев • УНН
ВВС Турции атаковали цели Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. Уничтожено 32 объекта террористов, операция продолжается.
Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В Минобороны Турции отметили, что военные нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в северном Ираке и северной Сирии с целью устранения террористических нападений на общественность и установления безопасности для своих граждан и границы.
В заявлении отмечается, что 32 цели террористов успешно уничтожены, а воздушные операции все еще продолжаются.
До этого министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что исполнители нападения в Анкаре, скорее всего, были членами РПК.
Напомним
В Анкаре произошел взрыв возле объекта аэрокосмической корпорации TAI. Министр внутренних дел Турции подтвердил, что это террористическая атака, в результате которой есть погибшие и раненые.