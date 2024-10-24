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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре

Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 22:23  •  403 просмотра

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ВВС Турции атаковали цели Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. Уничтожено 32 объекта террористов, операция продолжается.

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В Минобороны Турции отметили, что военные нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в северном Ираке и северной Сирии с целью устранения террористических нападений на общественность и установления безопасности для своих граждан и границы.

В заявлении отмечается, что 32 цели террористов успешно уничтожены, а воздушные операции все еще продолжаются.

До этого министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что исполнители нападения в Анкаре, скорее всего, были членами РПК.

Напомним

В Анкаре произошел взрыв возле объекта аэрокосмической корпорации TAI. Министр внутренних дел Турции подтвердил, что это террористическая атака, в результате которой есть погибшие и раненые.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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