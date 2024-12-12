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Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана - СМИ

Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1459 просмотра

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Армия обороны Израиля заявила о возможности нанести удар по ядерным объектам Ирана после ослабления его союзников в регионе. Израильские ВВС повышают готовность к потенциальным ударам, несмотря на отрицание Ираном разработки ядерного оружия.

Армия обороны Израиля считает, что после ослабления иранских прокси-групп на Ближнем Востоке и резкого падения режима Башара Асада в Сирии появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом заявили в четверг военные чиновники, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

По информации издания, израильские ВВС продолжают повышать свою готовность и подготовку к таким потенциальным ударам по Ирану.

Армия обороны Израиля также считает, что Иран — изолированный после падения режима Асада и ослабления его основной прокси-группы "Хезболла" в Ливане — может продолжить свою ядерную программу и разработать бомбу, пытаясь заменить свое сдерживание.

Добавим

Издание напоминает, что Иран всегда отрицал попытки создать ядерное оружие и заявляет, что его космическая программа и ядерная деятельность преследуют исключительно гражданские цели.

Однако американские разведывательные службы и МАГАТЭ утверждают, что у Ирана была организованная военная ядерная программа вплоть до 2003 года, и он продолжал развивать свою ядерную программу за пределами гражданской необходимости. Израиль утверждает, что Исламская Республика никогда по-настоящему не отказывалась от своей программы ядерного оружия, и многие из ее ядерных объектов скрыты под хорошо укрепленными горами.

В Минобороны Израиля заявили, что уничтожили флот Сирии10 дек. 2024, 15:53 • 17222 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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