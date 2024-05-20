США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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iranИран
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  110694 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  109704 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  181125 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  172198 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190310 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162363 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121091 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125360 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135555 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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16 мая 2024, 10:49  •  125690 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  362791 просмотра

США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси разбился из-за технической неисправности, в результате чего погиб он и другие люди. В США уверяют, что не причастны к инциденту.

Новости Мира •   •  1439 просмотра
США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин

Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА

Гибель командира "Цунами" Александра Гостищева во время обстрела стала личной трагедией для главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

Общество •   •  2711 просмотра
Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА

В США уверены, что предоставленные Украине ракеты ATACMS не использовали по территории рф

Соединенные Штаты уверены, что предоставленные Украине ракеты не были использованы для нанесения ударов по военным целям в россии, как об этом заявили генерал Чарльз Браун и министр обороны Ллойд Остин, и рассчитывают, что Украина продолжит использовать предоставленное ей оружие на своей территории.

Война •   •  3718 просмотра
В США уверены, что предоставленные Украине ракеты ATACMS не использовали по территории рф

Зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Эстонии

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с эстонской делегацией, чтобы обсудить зерновой коридор, усиление противовоздушной обороны, сотрудничество в сфере диджитализации и ІТ, экономические связи между предприятиями, а также организацию отдыха детей из Одессы в Эстонии.

Война •   •  4286 просмотра
Зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Эстонии

россияне атаковали Белозерку на Херсонщине: ранены два человека

Два человека, 74-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили минно-взрывные ранения в результате российского обстрела села Белозерка Херсонской области 20 мая.

Война •   •  3872 просмотра
россияне атаковали Белозерку на Херсонщине: ранены два человека

Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал решение прокурора МУС запросить ордера на арест израильских чиновников, отвергнув отождествление Израиля с террористами Хамаса и поставив под сомнение законность и достоверность расследования.

Новости Мира •   •  4587 просмотра
Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников

Остин о "Рамштайн": говорили об инициативе защиты неба Украины

Участники встречи в формате Рамштайн обсудили инициативы по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, запчастей и технической поддержки для отражения российских атак и защиты критической инфраструктуры.

Война •   •  7686 просмотра
Остин о "Рамштайн": говорили об инициативе защиты неба Украины

Зеленский заявил, что решения о западной помощи опаздывают примерно на год

Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они слишком долго принимают решения о военной помощи Украине, предложив им оказать поддержку с воздуха, сбивая российские ракеты над украинской территорией.

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Зеленский заявил, что решения о западной помощи опаздывают примерно на год

В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

15-летний украинский беженец получил ножевое ранение во время драки в Дортмунде, что на западе Германии, и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

Новости Мира •   •  6963 просмотра
В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов

В США рассказали детали о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем снаряды для систем NASAMS, HIMARS, новую бронетехнику и другие системы, в которых нуждается Украина.

Война •   •  9297 просмотра
Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов