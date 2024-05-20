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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин
Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси разбился из-за технической неисправности, в результате чего погиб он и другие люди. В США уверяют, что не причастны к инциденту.
Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА
Гибель командира "Цунами" Александра Гостищева во время обстрела стала личной трагедией для главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.
В США уверены, что предоставленные Украине ракеты ATACMS не использовали по территории рф
Соединенные Штаты уверены, что предоставленные Украине ракеты не были использованы для нанесения ударов по военным целям в россии, как об этом заявили генерал Чарльз Браун и министр обороны Ллойд Остин, и рассчитывают, что Украина продолжит использовать предоставленное ей оружие на своей территории.
Зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Эстонии
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с эстонской делегацией, чтобы обсудить зерновой коридор, усиление противовоздушной обороны, сотрудничество в сфере диджитализации и ІТ, экономические связи между предприятиями, а также организацию отдыха детей из Одессы в Эстонии.
россияне атаковали Белозерку на Херсонщине: ранены два человека
Два человека, 74-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили минно-взрывные ранения в результате российского обстрела села Белозерка Херсонской области 20 мая.
Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников
Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал решение прокурора МУС запросить ордера на арест израильских чиновников, отвергнув отождествление Израиля с террористами Хамаса и поставив под сомнение законность и достоверность расследования.
Остин о "Рамштайн": говорили об инициативе защиты неба Украины
Участники встречи в формате Рамштайн обсудили инициативы по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, запчастей и технической поддержки для отражения российских атак и защиты критической инфраструктуры.
Зеленский заявил, что решения о западной помощи опаздывают примерно на год
Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они слишком долго принимают решения о военной помощи Украине, предложив им оказать поддержку с воздуха, сбивая российские ракеты над украинской территорией.
В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины
15-летний украинский беженец получил ножевое ранение во время драки в Дортмунде, что на западе Германии, и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.
Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов
В США рассказали детали о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем снаряды для систем NASAMS, HIMARS, новую бронетехнику и другие системы, в которых нуждается Украина.