США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка не имеет никакой причастности к падению вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам заседания в формате "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

"США не имеют никакой причастности к падению вертолета", - сказал Остин.

Также он отметил, что в США продолжают мониторить эту ситуацию.

"К сожалению, нет каких-то инсайдов относительно причины, этого. Мы понимаем, что происходит расследование со стороны Ирана, но мы также проводим наше расследование. Для того, чтобы понять, какими будут результаты нужно дождаться завершения расследования", - рассказал Остин.

Дополнение

Авиакатастрофа произошла, когда президент Ирана и его окружение возвращались из региона Хода-Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азарбайджан после торжественного открытия дамбы на границе с Азербайджанской Республикой. В катастрофе среди прочих погибли президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян.

Агентство IRNA сообщало, что причиной аварии вертолета в результате которой погиб, в частности, президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность.