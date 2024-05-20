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Смерть президента Ірану: авіакатастрофа сталася через технічну несправність вертольота

Смерть президента Ірану: авіакатастрофа сталася через технічну несправність вертольота

Київ • УНН

 • 22568 перегляди

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув під час аварії вертольота через технічну несправність. Раніше ЗМІ назвали смерть президента Ірану Раїсі "загадковою", а Time навіть вирішив скласти свій "список підозрюваних".

Причиною аварії гелікоптера внаслідок якої загинув, зокрема, президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність. Про це УНН пише з посиланням на агентство IRNA.

"Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) внаслідок аварії вертольота, що сталася через технічну несправність під час повернення з Ходи", - ідеться в повідомленні. 

Загибель президента Ірану: ким був Раїсі та що відомо про його наступника 20.05.2024, 15:30 • 414453 перегляди

Доповнення

Раніше ЗМІ назвали смерть президента Ірану Раїсі "загадковою", а Time навіть вирішив скласти свій "список підозрюваних".

Авіакатастрофа сталася, коли президент Ірану і його оточення поверталися з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після урочистого відкриття дамби на кордоні з Азербайджанською Республікою. У катастрофі серед інших загинули президент Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хоссейн Амір Абдуллахіян.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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