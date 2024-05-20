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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Смерть президента Ирана: авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета
Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета из-за технической неисправности. Ранее СМИ назвали смерть президента Ирана Раиси "загадочной", а Time даже решил составить свой "список подозреваемых".
В оккупированном Бердянске пропал свет и связь
В оккупированном Бердянске произошло внезапное отключение электроэнергии, за которым последовали проблемы с водоснабжением, электричеством и связью, затронувшие и другие оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей, причем оккупационные власти обвинили в этом Вооруженные силы Украины и пообещали частичное восстановление электроснабжения только ночью.
Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"
Приложение для военных "Армия+" будет включать военный билет и электронные отчеты, чтобы уменьшить бумажный документооборот и обеспечить удобную обратную связь, а полный запуск запланирован на начало июля.
Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску
По словам Синегубова, россиянам на Харьковщине для того, чтобы продолжать, так сказать, попытки продвинуться дальше нужно подтягивать резервы, что они и демонстрируют последние дни.
По всей Украине 21 мая будут действовать графики почасовых отключений - "Укрэнерго"
Во вторник, 21 мая, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за превышения определенных лимитов потребления, детали можно узнать в облэнерго.
Сохранение культурных памятников: отреставрированная ветряная мельница с Херсонщины заработала в Киеве
Еще в семидесятых годах ветряк перевезли в Национальный музей культуры и быта Украины, где планировали собрать и реставрировать. Тогда идею так и не смогли реализовать. Сегодня это стало возможным при поддержке фонда "МХП-Громаді".
В Израиле возмущены решением прокурора МУС относительно ордера на арест Нетаньяху
Президент Израиля Исаак Герцог осудил решение прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских чиновников, назвав его политическим шагом, который подбадривает террористов и свидетельствует о том, что международная судебная система находится на грани коллапса.
Загадочная смерть президента Ирана Раиси: СМИ составляют "список подозреваемых"
Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли в загадочной катастрофе вертолета, что вызвало подозрения в нечестной игре на фоне внутренней борьбы за власть в Иране и напряженности в отношениях с Израилем и Азербайджаном.
В Ривне неизвестный разбил стекло и бросил гранату в авто предпринимателя
В Ровно неизвестный разбил заднее стекло автомобиля предпринимателя и бросил внутрь гранату, хотя запал гранаты уже был использован, поэтому взрывчатки в ней не было; полиция устанавливает личность злоумышленника и начала досудебное расследование.
Сегодня мы выжимаем максимум из того, что можем: Кипер рассказал о работе портов Одесской области под обстрелами
Зерновой коридор из Одессы работает, несмотря на постоянные российские атаки, с растущим количеством судов, выходящих из порта под военным сопровождением.