Смерть президента Ирана: авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета

Причиной крушения вертолета в результате которого погиб, в частности, президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство IRNA.

"Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности при возвращении из Ходы", - говориться в сообщении.

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Ранее СМИ назвали смерть президента Ирана Раиси "загадочной", а Time даже решил составить свой "список подозреваемых".

Авиакатастрофа произошла, когда президент Ирана и его окружение возвращались из региона Хода-Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азарбайджан после торжественного открытия дамбы на границе с Азербайджанской Республикой. В катастрофе среди прочих погибли президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян.