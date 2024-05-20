США не причетні до падіння гелікоптера Раїсі - Остін
Київ • УНН
Вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі розбився через технічну несправність, в результаті чого загинув він та інші люди. У США запевняють, що не причтені до інциденту.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Америка не має жодної причетності до падіння гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", передає кореспондент УНН.
"США не мають жодної причетності до падіння гелікоптера", - сказав Остін.
Також він зазначив, що в США продовжують моніторити цю ситуацію.
"На жаль, немає якихось інсайдів щодо причини, цього. Ми розуміємо, що відбувається розслідування з боку Ірану, але ми також проводимо наше розслідування. Для того, щоб зрозуміти, якими будуть результати потрібно дочекатися завершення розслідування", - розповів Остін.
Доповнення
Авіакатастрофа сталася, коли президент Ірану і його оточення поверталися з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після урочистого відкриття дамби на кордоні з Азербайджанською Республікою. У катастрофі серед інших загинули президент Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хоссейн Амір Абдуллахіян.
Агентство IRNA повідомляло, що причиною аварії гелікоптера внаслідок якої загинув, зокрема, президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність.