США не поддерживают конфискацию российских активов в Европе

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 6480 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 15501 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 22896 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 40712 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 27245 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 23809 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 22014 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21964 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18874 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28370 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Производитель танков Leopard 2 готовится к масштабному выходу на фондовый рынок17 декабря, 13:19 • 6684 просмотра
Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально17 декабря, 14:28 • 8278 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 15506 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 17601 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 19020 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 19094 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 17687 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 15583 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 40714 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 38871 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Андрей Пышный
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Италия
Европа
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 3510 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 5888 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 16543 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 23094 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 57783 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Золото
YouTube

США не поддерживают конфискацию российских активов в Европе

Киев • УНН

 • 28 просмотра

США не поддерживают инициативы ЕС по конфискации российских суверенных активов, предупреждая о возможных последствиях. Они считают замороженные активы гибким средством влияния в будущих переговорах.

США не поддерживают конфискацию российских активов в Европе

Вопрос замороженных российских активов вызывает споры между США и ЕС: Соединенные Штаты Америки не поддерживают конфискацию активов и считают их важным инструментом давления на Москву, видя в замороженных средствах более гибкое средство влияния в переговорах. Об этом пишет британское издание The Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что США не поддерживают инициативы Евросоюза по конфискации российских суверенных активов.

The Times сообщает, что американские чиновники якобы предупреждают европейских партнеров о возможных последствиях таких действий.

В частности, в Вашингтоне дают понять, что в случае изъятия средств Евросоюзу и Великобритании в дальнейшем придется компенсировать эти суммы.

Европейцам придется это вернуть

- заявил источник издания.

По словам источника издания, вопрос российских активов является ключевым в дискуссиях о потенциальных условиях мирного урегулирования, при этом, вероятно, не предполагая, что Украина сможет покрыть расходы на восстановление за счет России.

Этот вопрос также входит в приоритетные аспекты мирного плана Дональда Трампа и находится под постоянным контролем переговорных групп.

США опасаются, что конфискация активов РФ может затянуть конфликт и одновременно лишить Запад одного из немногих инструментов давления на Москву.

По мнению источников, замороженные активы рассматриваются как более гибкое средство влияния в будущих переговорах.

Напомним

Администрация президента США временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в гражданской атомной энергетике. Разрешены финансовые операции до 18 июня 2026 года для проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.

Бельгия предлагает совместный долг ЕС для поддержки Украины как альтернативу конфискации активов РФ17.12.25, 16:31 • 2704 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Таймс
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты