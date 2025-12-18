США не поддерживают конфискацию российских активов в Европе

Вопрос замороженных российских активов вызывает споры между США и ЕС: Соединенные Штаты Америки не поддерживают конфискацию активов и считают их важным инструментом давления на Москву, видя в замороженных средствах более гибкое средство влияния в переговорах. Об этом пишет британское издание The Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что США не поддерживают инициативы Евросоюза по конфискации российских суверенных активов.

The Times сообщает, что американские чиновники якобы предупреждают европейских партнеров о возможных последствиях таких действий.

В частности, в Вашингтоне дают понять, что в случае изъятия средств Евросоюзу и Великобритании в дальнейшем придется компенсировать эти суммы.

Европейцам придется это вернуть - заявил источник издания.

По словам источника издания, вопрос российских активов является ключевым в дискуссиях о потенциальных условиях мирного урегулирования, при этом, вероятно, не предполагая, что Украина сможет покрыть расходы на восстановление за счет России.

Этот вопрос также входит в приоритетные аспекты мирного плана Дональда Трампа и находится под постоянным контролем переговорных групп.

США опасаются, что конфискация активов РФ может затянуть конфликт и одновременно лишить Запад одного из немногих инструментов давления на Москву.

По мнению источников, замороженные активы рассматриваются как более гибкое средство влияния в будущих переговорах.

Напомним

Администрация президента США временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в гражданской атомной энергетике. Разрешены финансовые операции до 18 июня 2026 года для проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.

