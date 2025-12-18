США не підтримують конфіскацію російських активів у Європі

Питання заморожених російських активів викликає суперечки між США та ЄС: Сполучені Штати Америки не підтримують конфіскацію активів і вважають їх важливим інструментом тиску на москву, вбачаючи в заморожених коштах більш гнучкий засіб впливу в переговорах. Про це пише британське видання The Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що США не підтримують ініціативи Євросоюзу щодо конфіскації російських суверенних активів.

The Times повідомляє, що американські чиновники нібито попереджають європейських партнерів про можливі наслідки таких дій.

Зокрема, у Вашингтоні дають зрозуміти, що в разі вилучення коштів Євросоюзу і Великій Британії надалі доведеться компенсувати ці суми.

Європейцям доведеться це повернути - заявило джерело видання.

За словами джерела видання, питання російських активів є ключовим у дискусіях про потенційні умови мирного врегулювання, при цьому, ймовірно, не передбачаючи, що Україна зможе покрити витрати на відновлення за рахунок росії.

Це питання також входить до пріорітетних аспектів мирного плану Дональда Трампа і перебуває під постійним контролем переговорних груп.

США побоюються, що конфіскація активів рф може затягнути конфлікт і одночасно позбавити Захід одного з небагатьох інструментів тиску на москву.

На думку джерел, заморожені активи розглядають як більш гнучкий засіб впливу у майбутніх переговорах.

Нагадаємо

Адміністрація президента США тимчасово призупинила санкції щодо кількох російських банків, задіяних у розрахунках у цивільній атомній енергетиці. Дозволено фінансові операції до 18 червня 2026 року для проєктів, розпочатих до 21 листопада 2024 року.

Бельгія пропонує спільний борг ЄС для підтримки України як альтернативу конфіскації активів рф