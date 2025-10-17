США и Саудовская Аравия ведут переговоры о возможном оборонном пакте

Вашингтон и Эр-Рияд сейчас обсуждают соглашение о стратегической обороне. Заключить соглашение могут во время визита кронпринца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом в ноябре. Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Саудовская Аравия, судя по всему, ведет переговоры с США о заключении оборонного соглашения. Ранее многомесячные переговоры между государством Персидского залива и администрацией Байдена были прерваны трагическими событиями в Газе.

Наследный принц Мохаммед бин Салман должен посетить Вашингтон в следующем месяце. Это будет его первый визит в страну с 2018 года. Прошлый состоялся тоже во время срока президентства США Дональда Трампа.

Financial Times ссылается на информацию от высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа. Сейчас известно следующее.

Продолжаются обсуждения по подписанию чего-то, когда прибудет наследный принц, но детали все еще не уточняются". Согласно сообщению, обсуждаемое соглашение похоже на недавний пакт между США и Катаром. Оно классифицирует любое вооруженное нападение на Катар как угрозу для США. - пишет издание.

Дополнение

Саудовская Аравия заинтересована в гарантиях, подобных соглашению США с Катаром. Страна остается одним из главных клиентов американской оружейной промышленности.

Также добавим, что 17 сентября Саудовская Аравия подписала пакт о "стратегической взаимной обороне" с Пакистаном, обладающим ядерным оружием. Это произошло на фоне событий в Персидском заливе, связанных с атакой Израиля. Тем не менее, Эр-Рияд действует в контексте усилий США по нормализации отношений между руководством Саудовской Аравии и Израилем.

Добавим, что в прошлом мае Белый дом объявил о соглашении о поставках вооружений королевству на 142 миллиарда долларов. Это вдвое превышает оборонный бюджет Саудовской Аравии на 2024 год, отмечает Financial Times.

Напомним

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с ноября для восстановления доли рынка. Саудовская Аравия, по данным источников издания, предпочла бы удвоить, утроить или даже учетверить эту цифру - даже до 548 000 баррелей в сутки. Ближневосточная страна имеет свободные мощности и хочет быстрее отвоевать долю рынка.

