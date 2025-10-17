$41.640.12
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 4862 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 7816 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 10703 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 13840 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 17041 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 19520 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в Украине
17 октября, 12:25 • 13371 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16489 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
17 октября, 11:57 • 14257 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Financial Times

США и Саудовская Аравия ведут переговоры о возможном оборонном пакте

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Вашингтон и Эр-Рияд ведут переговоры о соглашении по стратегической обороне, которое могут заключить во время визита кронпринца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом в ноябре. Саудовская Аравия заинтересована в гарантиях, подобных соглашению США с Катаром, которое рассматривает нападение на Катар как угрозу для США.

США и Саудовская Аравия ведут переговоры о возможном оборонном пакте

Вашингтон и Эр-Рияд сейчас обсуждают соглашение о стратегической обороне. Заключить соглашение могут во время визита кронпринца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом в ноябре. Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Саудовская Аравия, судя по всему, ведет переговоры с США о заключении оборонного соглашения. Ранее многомесячные переговоры между государством Персидского залива и администрацией Байдена были прерваны трагическими событиями в Газе.

Наследный принц Мохаммед бин Салман должен посетить Вашингтон в следующем месяце. Это будет его первый визит в страну с 2018 года. Прошлый состоялся тоже во время срока президентства США Дональда Трампа.

Financial Times ссылается на информацию от высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа. Сейчас известно следующее.

Продолжаются обсуждения по подписанию чего-то, когда прибудет наследный принц, но детали все еще не уточняются". Согласно сообщению, обсуждаемое соглашение похоже на недавний пакт между США и Катаром. Оно классифицирует любое вооруженное нападение на Катар как угрозу для США.

- пишет издание.

Дополнение

Саудовская Аравия заинтересована в гарантиях, подобных соглашению США с Катаром. Страна остается одним из главных клиентов американской оружейной промышленности.

Позвонил из Белого дома: Нетаньяху извинился перед Катаром за нападение на Доху - СМИ29.09.25, 21:13 • 3848 просмотров

Также добавим, что 17 сентября Саудовская Аравия подписала пакт о "стратегической взаимной обороне" с Пакистаном, обладающим ядерным оружием. Это произошло на фоне событий в Персидском заливе, связанных с атакой Израиля. Тем не менее, Эр-Рияд действует в контексте усилий США по нормализации отношений между руководством Саудовской Аравии и Израилем.

Добавим, что в прошлом мае Белый дом объявил о соглашении о поставках вооружений королевству на 142 миллиарда долларов. Это вдвое превышает оборонный бюджет Саудовской Аравии на 2024 год, отмечает Financial Times.

Напомним

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с ноября для восстановления доли рынка. Саудовская Аравия, по данным источников издания, предпочла бы удвоить, утроить или даже учетверить эту цифру - даже до 548 000 баррелей в сутки. Ближневосточная страна имеет свободные мощности и хочет быстрее отвоевать долю рынка.

Саудовская Аравия пожертвует Палестине 90 миллионов долларов26.09.25, 04:18 • 3770 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Выборы в США
Израиль
Мохаммед бин Салман
Financial Times
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Пакистан