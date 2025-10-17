США та Саудівська Аравія ведуть переговори щодо можливого оборонного пакту

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 1228 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 3526 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 5884 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 8680 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 11085 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 13992 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 17154 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 19601 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13393 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16509 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робітPhoto17 жовтня, 09:52 • 10546 перегляди
Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр17 жовтня, 09:56 • 4500 перегляди
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі17 жовтня, 10:41 • 10310 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22166 перегляди
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17 жовтня, 11:12 • 10998 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 53857 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 80182 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 108334 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 75216 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 99667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Керолайн Левітт
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22174 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 54063 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 102082 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 78436 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 79503 перегляди
Актуальне
Дипломатка
The Guardian
Financial Times
Соціальна мережа
Північний потік

США та Саудівська Аравія ведуть переговори щодо можливого оборонного пакту

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Вашингтон та Ер-Ріяд ведуть переговори про угоду щодо стратегічної оборони, яку можуть укласти під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Білого дому в листопаді. Саудівська Аравія зацікавлена в гарантіях, подібних до угоди США з Катаром, що розглядає напад на Катар як загрозу для США.

США та Саудівська Аравія ведуть переговори щодо можливого оборонного пакту

Вашингтон та Ер-Ріяд зараз обговорюють угоду про стратегічну оборону. Укласти угоду можуть під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Білого дому у листопаді. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Саудівська Аравія, судячи з усього, веде переговори з США про укладення оборонної угоди. Раніше багатомісячні переговори між державою Перської затоки та адміністрацією Байдена були перервані трагічними подіями в Газі.

Наслідний принц Мохаммед бін Салман має відвідати Вашингтон наступного місяця. Це буде його перший візит до країни з 2018 року. Минулий відбувся теж під час терміну президентства США Дональда Трампа.

Financial Times посилається на інформацію від високопосадовця адміністрації президента США Дональда Трампа. Наразі відомо про наступне.

Тривають обговорення щодо підписання чогось, коли прибуде спадкоємний принц, але деталі все ще не уточнюються". Згідно з повідомленням, обговорювана угода схожа на нещодавній пакт між США та Катаром. Вона класифікує будь-який збройний напад на Катар як загрозу для США.

- пише видання.

Доповнення

Саудівська Аравія зацікавлена у гарантіях, подібних до угоди США з Катаром. Країна залишається одним з головних клієнтів американської збройової промисловості. 

Зателефонував із Білого дому: Нетаньягу вибачився перед Катаром за напад на Доху - ЗМІ29.09.25, 21:13 • 3848 переглядiв

Також додамо, що 17 вересня Саудівська Аравія підписала пакт про "стратегічну взаємну оборону" з Пакистаном, що володіє ядерною зброєю. Це сталося на тлі подій у Перській затоці, пов'язаними з атакою Ізраїлю. Тим не менш, Ер-Ріяд діє у контексті зусиль США щодо нормалізації відносин між керівництвом Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Додамо, що минулого травня Білий дім оголосив про угоду про постачання озброєнь королівству на 142 мільярди доларів. Це вдвічі перевищує оборонний бюджет Саудівської Аравії на 2024 рік, зауважує Financial Times.

Нагадаємо

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу з листопада для відновлення частки ринку. Саудівська Аравія, за даними джерел видання, воліла б подвоїти, потроїти або навіть почетверити цю цифру - навіть до 548 000 барелів на добу. Близькосхідна країна має вільні потужності і хоче швидше відвоювати частку ринку. 

Саудівська Аравія пожертвує Палестині 90 мільйонів доларів26.09.25, 04:18 • 3770 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Вибори в США
Ізраїль
Мухаммед ібн Салман
Financial Times
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Пакистан