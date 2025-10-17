США та Саудівська Аравія ведуть переговори щодо можливого оборонного пакту

Вашингтон та Ер-Ріяд зараз обговорюють угоду про стратегічну оборону. Укласти угоду можуть під час візиту кронпринца Мухаммеда бін Салмана до Білого дому у листопаді. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Саудівська Аравія, судячи з усього, веде переговори з США про укладення оборонної угоди. Раніше багатомісячні переговори між державою Перської затоки та адміністрацією Байдена були перервані трагічними подіями в Газі.

Наслідний принц Мохаммед бін Салман має відвідати Вашингтон наступного місяця. Це буде його перший візит до країни з 2018 року. Минулий відбувся теж під час терміну президентства США Дональда Трампа.

Financial Times посилається на інформацію від високопосадовця адміністрації президента США Дональда Трампа. Наразі відомо про наступне.

Тривають обговорення щодо підписання чогось, коли прибуде спадкоємний принц, але деталі все ще не уточнюються". Згідно з повідомленням, обговорювана угода схожа на нещодавній пакт між США та Катаром. Вона класифікує будь-який збройний напад на Катар як загрозу для США. - пише видання.

Доповнення

Саудівська Аравія зацікавлена у гарантіях, подібних до угоди США з Катаром. Країна залишається одним з головних клієнтів американської збройової промисловості.

Також додамо, що 17 вересня Саудівська Аравія підписала пакт про "стратегічну взаємну оборону" з Пакистаном, що володіє ядерною зброєю. Це сталося на тлі подій у Перській затоці, пов'язаними з атакою Ізраїлю. Тим не менш, Ер-Ріяд діє у контексті зусиль США щодо нормалізації відносин між керівництвом Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Додамо, що минулого травня Білий дім оголосив про угоду про постачання озброєнь королівству на 142 мільярди доларів. Це вдвічі перевищує оборонний бюджет Саудівської Аравії на 2024 рік, зауважує Financial Times.

Нагадаємо

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу з листопада для відновлення частки ринку. Саудівська Аравія, за даними джерел видання, воліла б подвоїти, потроїти або навіть почетверити цю цифру - навіть до 548 000 барелів на добу. Близькосхідна країна має вільні потужності і хоче швидше відвоювати частку ринку.

