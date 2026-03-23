США и Иран обменялись "сообщениями" через региональных посредников - СМИ
Киев • УНН
Вашингтон и Тегеран обменялись посланиями через Египет, Турцию и Пакистан. Стороны пытаются предотвратить удары по энергетической инфраструктуре.
Вашингтон и Тегеран обменялись "сообщениями" в выходные через Египет, Турцию и Пакистан. Об этом сообщил египетский чиновник, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
По словам чиновника, обмен сообщениями был направлен на предотвращение ударов по энергетической инфраструктуре в Иране и регионе в целом.
"Сейчас это первоочередная задача", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен общаться со СМИ.
Напомним
Ранее Ynet со ссылкой на источник сообщил, что американцы установили 9 апреля датой завершения войны на Ближнем Востоке, что оставляет еще 21 день для войны и переговоров.