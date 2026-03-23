США та Іран обмінялися "повідомленнями" через регіональних посередників - ЗМІ
Київ • УНН
Вашингтон і Тегеран обмінялися посланнями через Єгипет, Туреччину та Пакистан. Сторони намагаються запобігти ударам по енергетичній інфраструктурі.
Вашингтон і Тегеран обмінялися "повідомленнями" у вихідні через Єгипет, Туреччину і Пакистан. Про це повідомив єгипетський чиновник, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
За словами чиновника, обмін повідомленнями був спрямований на запобігання ударам по енергетичній інфраструктурі в Ірані та регіоні загалом.
"Зараз це першочергове завдання", - сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки не був уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.
Венс та Нетаньягу обговорили компоненти можливої угоди припинення війни з Іраном - журналіст23.03.26, 20:06 • 3950 переглядiв
Нагадаємо
Раніше Ynet з посиланням на джерело повідомив, що американці встановили 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході, що залишає ще 21 день для війни та переговорів.