США та Іран обмінялися "повідомленнями" через регіональних посередників - ЗМІ

Вашингтон і Тегеран обмінялися "повідомленнями" у вихідні через Єгипет, Туреччину і Пакистан. Про це повідомив єгипетський чиновник, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

За словами чиновника, обмін повідомленнями був спрямований на запобігання ударам по енергетичній інфраструктурі в Ірані та регіоні загалом.

"Зараз це першочергове завдання", - сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки не був уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.

Нагадаємо

Раніше Ynet з посиланням на джерело повідомив, що американці встановили 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході, що залишає ще 21 день для війни та переговорів.