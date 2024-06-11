Спикеры Польши и стран Балтии поддержали право Украины на самозащиту, предусматривающую удары по территории рф - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу со спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии по поддержке Украины. По результатам переговоров стороны приняли Совместную декларацию об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Стефанчука в Facebook,

Детали

По итогам саммита глав парламентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины мы приняли Совместную декларацию - заявил спикер украинского парламента.

По его словам, главы парламентов Польши и стран Балтии, в частности:

обязались продолжать работу над двусторонними соглашениями о сотрудничестве в сфере безопасности и их имплементацию в рамках декларации G7;

выразили надежду, что июльский саммит НАТО в Вашингтоне будет способствовать определению безвозвратности пути Украины к членству;



признали, что военные действия более эффективны при отсутствии ограничений на поддержку, и повторили, что Украина имеет право защищать себя, в соответствии с международным правом, что также включает нанесение ударов по законным военным целям на территории России;



приветствовали готовность некоторых стран присоединиться к международной коалиции и направить в удобное для них время инструкторов в Украину для обучения украинских военных. Признали, что значительное обострение ситуации, которая создаст угрозу украинской государственности, потребует от проукраинской коалиции более решительных действий;



поддержали Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского;



согласились, что переговоры о вступлении Украины в ЕС являются стратегической целью для Украины и ЕС — и поэтому первая межправительственная конференция по открытию переговоров о вступлении с Украиной должна состояться не позднее июня 2024 года



Дополнение

Во время выступления на саммите глав парламентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины Стефанчук подчеркнул, что Киев нет другого выхода, чем идти до конца, задействовав все имеющиеся у нас силы и средства.

российские войска продолжают давление по всей линии фронта, а особенно на севере Харьковской области. (...) для эффективной защиты критически необходимо знать любой запрет на применение западного оружия по российской территории, подчеркнул на этом - рассказал спикер ВР на своей странице в Facebook.

Напомним

Накануне председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии , чтобы обсудить усиление поддержки Украины, включая снятие ограничений на поставки оружия и повышение эффективности санкций против рф.