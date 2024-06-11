Спікери Польщі та країн Балтії підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території рф - Стефанчук
Київ • УНН
Глави парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України прийняли спільну декларацію, в якій зобов'язуються продовжувати співпрацю в галузі безпеки, підтримувати шлях України до членства в НАТО і ЄС, та закликали до зняття обмежень на постачання Західної зброї ЗСУ.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії щодо підтримки України. За результатами перемовин сторони ухвалили спільну декларацію. Про це пише УНН з посиланням на заяву Стефанчука у Facebook.
Деталі
За підсумками Саміту голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України ми ухвалили спільну декларацію
За його словами, голови парламентів Польщі та країн Балтії, зокрема:
- зобовʼязалися продовжувати роботу над двосторонніми угодами про співпрацю у сфері безпеки та їх імплементацію у межах Декларації G7;
- висловили сподівання, що липневий саміт НАТО у Вашингтоні сприятиме визначенню безповоротності шляху України до членства;
- визнали, що військові дії є більш ефективними при відсутності обмежень на підтримку, і повторили, що Україна має право захищати себе, відповідно до міжнародного права, що також включає нанесення ударів по законних військових цілях на території росії;
- привітали готовність деяких країн приєднатися до міжнародної коаліції та направити у зручний для них час інструкторів в Україну задля навчання українських військових. Визнали, що значне загострення ситуації, яка створить загрозу українській державності, вимагатиме від проукраїнської коаліції більш рішучих дій;
- підтримали Формулу миру Президента України Володимира Зеленського;
- погодилися, що переговори про вступ України у ЄС є стратегічною метою для України та ЄС — і тому Перша міжурядова конференція з відкриття переговорів про вступ з Україною має відбутися не пізніше червня 2024 року
Доповнення
Під час виступу на Саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України Стефанчук наголосив, що Київ немає іншого виходу, ніж іти до кінця, задіявши всі наявні у нас сили і засоби.
російські війська продовжують тиск по всій лінії фронту, а особливо на півночі Харківської області. (...) Для ефективного захисту критично необхідно зняти будь-яку заборону на застосування західної зброї по російській території, наголосив на цьому
Нагадаємо
Напередодні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії, щоб обговорити посилення підтримки України, включаючи зняття обмежень на постачання зброї та підвищення ефективності санкцій проти рф.